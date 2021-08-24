«Роснефть» планирует направить на дивиденды за первое полугодие 191 млрд рублей

В конце сентября 2019 г. акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 г. в размере 15,34 рубля на акцию. Всего на дивиденды за первое полугодие было направлено 162,6 млрд руб. В 2020 году промежуточные дивиденды не выплачивались.