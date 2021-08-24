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«Роснефть» планирует направить на дивиденды за первое полугодие 191 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г. в размере 18,03 руб. на акцию, говорится в сообщении «Роснефти».

«Совет директоров “Роснефти” рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 г. в размере 18,03 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК “Роснефть”. Общая сумма средств, которая будет направлена НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 191 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров «Роснефти» в форме заочного голосования 30 сентября 2021 г. Совет директоров также предложил установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 октября 2021 г.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в январе-июне 2021 г. составила 382 млрд руб. против чистого убытка в размере 113 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

13 августа первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро в ходе телеконференции заявил, что чистая прибыль компании за I полугодие «создает основу для промежуточного дивиденда за текущий год».

В конце сентября 2019 г. акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 г. в размере 15,34 рубля на акцию. Всего на дивиденды за первое полугодие было направлено 162,6 млрд руб. В 2020 году промежуточные дивиденды не выплачивались.

Ранее по теме: «Роснефть» в 2021 году может вернуться к выплате промежуточных дивидендов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных