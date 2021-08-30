Некоторые МФО перестали выдавать «займы до зарплаты» онлайн

«У многих МФО переориентация с краткосрочных микрозаймов произошла не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а на промежуточный продукт (31–60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 000 руб., что при той же ставке позволяет кредитору заработать больше, при этом не отражая такой микрозаем в отчетности как PDL», — заявил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Иван Уклеин.