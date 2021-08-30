Некоторые МФО перестали выдавать «займы до зарплаты» онлайн
На микрофинансовом рынке России появились организации, которые не выдают займы сроком до 30 дней (PDL) онлайн, следует из презентации Банка России «Тенденции микрофинансового рынка во II квартале 2021 г.».
«На рынке появились МФО, выдающие онлайн только займы Installment», — сказано в документе, опубликованном на сайте регулятора.
К PDL-займам, или «займам до зарплаты», относятся те, что выдаются на срок до 30 дней максимум на 30 000 руб., следует из материалов ЦБ. Installments-займы (IL) предоставляются более чем на 30 дней и на сумму свыше 30 000 руб. Их еще называют «средними».
По данным регулятора, доля выданных дистанционно IL-займов выросла с 9% на 31 марта до 11% к 30 июня, «в том числе за счет того, что технологичные компании начали развивать более долгосрочные продукты». Портфель сегмента вырос в целом на 30%. Офлайн-выдачи, наоборот, сократились с 45 до 43%.
Доля предоставляемых онлайн PDL-займов выросла на 1 п. п. за квартал — до 17%. Процент «займов до зарплаты», выданных офлайн, не меняется с начала года, оставаясь на уровне 7%. В целом портфель PDL онлайн вырос на 12% за квартал «в основном за счет крупных онлайн-компаний», отметили в ЦБ.
Портфель микрофинансовых организаций (МФО) России вырос за апрель — май на 7%, достигнув 286 млрд руб., согласно предварительным данным ЦБ. Это соответствует среднеквартальному темпу роста в 2019 г., то есть до пандемии, следует из презентации.
За год доля договоров МФО, заключаемых дистанционно, выросла на 14 п. п. — до 71% от общего числа сделок. Количество организаций, предоставляющих займы онлайн, за то же время увеличилось на 40%. Так, к концу II квартала этот канал выдачи займов имели 15% участников рынка.
Аналитики рассказали, что с 2019 г. в России на законодательном уровне введены ограничения на переплату по займам сроком до 15 дней и на максимальную процентную ставку по любым кредитам — не более 1% в день. Таким образом, некоторым компаниям стало невыгодно выдавать «займы до зарплаты», поэтому МФО начали сокращать долю выдач таких ссуд и наращивать сроки кредитования, отметил РБК.
«У многих МФО переориентация с краткосрочных микрозаймов произошла не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а на промежуточный продукт (31–60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 000 руб., что при той же ставке позволяет кредитору заработать больше, при этом не отражая такой микрозаем в отчетности как PDL», — заявил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Иван Уклеин.
Эксперт предупредил, что сейчас, по сути, PDL-займы предоставляются на более длинный срок и более высокие суммы. Это повышает уровень закредитованности клиентов, потому что ставка по таким ссудам находится на уровне примерно в 365% годовых.