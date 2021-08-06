МФО придумали схему обмана россиян с выдачей займов без предупреждения

С подобными случаями столкнулись жители Москвы, Твери и Екатеринбурга. Причем займы на сумму от 10 000 до 50 000 руб. без их ведома были предоставлены МФО, расположенными в других регионах. Мошенники объявлялись спустя несколько дней, чтобы узнать, как люди собираются погашать долги. Тогда выяснялось, что проценты по ссудам составляли 1–3% в день.