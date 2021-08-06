МФО придумали схему обмана россиян с выдачей займов без предупреждения
Микрофинансовые организации (МФО) начали переводить россиянам средства на банковские счета без предупреждения и заключения договоров, а потом требовать вернуть деньги с учетом процентов, сообщает «Российская газета».
С подобными случаями столкнулись жители Москвы, Твери и Екатеринбурга. Причем займы на сумму от 10 000 до 50 000 руб. без их ведома были предоставлены МФО, расположенными в других регионах. Мошенники объявлялись спустя несколько дней, чтобы узнать, как люди собираются погашать долги. Тогда выяснялось, что проценты по ссудам составляли 1–3% в день.
Банки, в которых обслуживались жертвы мошенников, не смогли помочь в данной ситуации. Отправить деньги обратно не получилось из-за отсутствия реквизитов адресантов. В одной из кредитных организаций заявили пострадавшему, что, поскольку перевод прошел успешно, вернуть средства назад запрещает законодательство.
Полиция не увидела в произошедшем криминальной составляющей, уточняет издание. Там заявили, что людям действительно предоставили деньги.
В Банке России рекомендовали в подобных случаях узнать отправителя в банке и направить в МФО заявление о том, что договор с ней не заключался. Затем следует написать заявление в полицию, сохранив себе копию для подтверждения незаконного перевода. Главное же — не тратить поступившие на счет средства, подчеркнул регулятор.
«Понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора — нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению», — пояснила юрист Анна Юфа.
Ранее ЦБ сообщил, что в первом полугодии 2021 г. россияне подали на МФО 15 200 жалоб, что на 23,3% больше, чем в аналогичный период 2020 г. Регулятор связал такую динамику с нарушением прав потребителей неформальной группой трех МФО, уточнив, что уже вывел их с рынка.