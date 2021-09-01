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Греф назвал вызовом для Сбербанка выплаты пенсионерам в 10 000 рублей

Ведомости

Единовременные выплаты всем пенсионерам России в 10 000 руб., назначенные президентом страны Владимиром Путиным, станут вызовом для команды Сбербанка, сообщает РБК со ссылкой на копию письма президента, председателя правления кредитной организации Германа Грефа сотрудникам. Подлинность обращения подтвердили изданию два источника в банке.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — сказано в письме Грефа.

Греф подчеркнул, что особая нагрузка ляжет на тех работников, что находятся «на передовой», работают с населением и поддерживают работоспособность систем.

24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.

Первыми средства получат люди, которым деньги поступают на банковскую карту — свыше 30 млн человек. Еще 12,7 млн граждан выплаты начнут поступать с 3 сентября через «Почту России». Общий объем выплат составит около 500 млрд руб.

Ранее по теме: Выплаты в 10 000 рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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