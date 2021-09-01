Греф назвал вызовом для Сбербанка выплаты пенсионерам в 10 000 рублей

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — сказано в письме Грефа.