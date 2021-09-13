ЦБ направил банкам восемь критериев подозрительных кошельков и карт
Центробанк назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе, таком как незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и данные ЦБ.
Всего признаков восемь:
более 10 операций в день или более 50 операций в месяц контрагентов-физлиц;
более 30 операций в день, проведенных физлицами;
операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 руб. в день или 1 млн руб. в месяц;
менее минуты между зачислением средств и их списанием;
операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
По словам источников газеты, регулятор перечисляет признаки подозрительных операций, и, если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под данной формулировкой регулятор подразумевает именно блокировку операций и (или) платежных инструментов, отмечает издание.
Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что эти меры могут обеспечить желаемый эффект, однако существует риск того, что пострадают и обычные граждане, чьи переводы и платежи легальны. Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что механизма того, как, например, «отличить торговца от именинника, которому несколько десятков его друзей скинули по 5 000 руб. в качестве подарка?». Причем процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки ЦБ никак не оговаривает, отметил эксперт.
В марте ЦБ сообщал, что объемы сомнительных операций в банковском секторе в 2020 г. сократились на 26% по сравнению с предыдущим годом. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 г., как и в 2019 г., формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг (22%).