ЦБ направил банкам восемь критериев подозрительных кошельков и карт

Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что эти меры могут обеспечить желаемый эффект, однако существует риск того, что пострадают и обычные граждане, чьи переводы и платежи легальны. Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что механизма того, как, например, «отличить торговца от именинника, которому несколько десятков его друзей скинули по 5 000 руб. в качестве подарка?». Причем процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки ЦБ никак не оговаривает, отметил эксперт.