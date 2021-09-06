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В МВД рассказали о мошенничестве с помощью «зеркальных» сайтов банков

Ведомости

Мошенники начали использовать «зеркальные» сайты банков для хищения денег со счетов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. В ведомстве этот способ назвали относительно новым. Он может применяться к клиентам банков, которые пользуется личным кабинетом на сайте организации.

Так, мошенники создают сайт, адрес и дизайн которого трудно отличить от настоящего сайта банка. С его помощью они получают данные банковских клиентов для входа в личный кабинет, чтобы войти в него на настоящем сайте банка. Затем злоумышленник может перевести деньги со счета жертвы на свой или подключить к его счету «мобильный банк» на свой номер.

По данным МВД, за семь месяцев этого года было зарегистрировано почти 320 000 киберпреступлений, из них пости 180 000 – тяжкие и особо тяжкие. Показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных