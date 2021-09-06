В МВД рассказали о мошенничестве с помощью «зеркальных» сайтов банков
Мошенники начали использовать «зеркальные» сайты банков для хищения денег со счетов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. В ведомстве этот способ назвали относительно новым. Он может применяться к клиентам банков, которые пользуется личным кабинетом на сайте организации.
Так, мошенники создают сайт, адрес и дизайн которого трудно отличить от настоящего сайта банка. С его помощью они получают данные банковских клиентов для входа в личный кабинет, чтобы войти в него на настоящем сайте банка. Затем злоумышленник может перевести деньги со счета жертвы на свой или подключить к его счету «мобильный банк» на свой номер.
По данным МВД, за семь месяцев этого года было зарегистрировано почти 320 000 киберпреступлений, из них пости 180 000 – тяжкие и особо тяжкие. Показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.