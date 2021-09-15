Российские банки расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам
Российские банки в августе увеличили лимит овердрафта до 48 900 руб. – максимум за три года, сообщил РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Овердрафт — дополнительная опция к дебетовой карте, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счете. Допустимую сумму перерасхода определяет банк, устанавливая лимит.
За месяц показатель вырос на 18,7%. В августе банки одобрили 21 900 карт с опцией ухода в минус, а совокупный лимит по ним превысил 1 млрд руб. – на 17,5% больше показателя июля.
Аналитики отметили, что выдачи карт с возможностью уйти в минус начали заметно восстанавливаться в марте 2021 г., но пока не достигли допандемийного уровня. Одобрение таких карт и лимиты по ним резко сократились весной прошлого года, во время первой волны пандемии. По данным «Эквифакса», на 1 августа в обращении находились около 600 000 карт с овердрафтом, их совокупный лимит составил 12,4 млрд руб. По сравнению с докризисным временем портфель таких карт уменьшился в два раза.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин пояснил, что в статистике бюро учитываются только дебетовые карты, у которых есть опция овердрафта. Она может быть заранее одобрена банком в пределах лимита, или это может быть неразрешенный овердрафт, о котором клиент узнает после транзакции. Лагуткин отметил, что карты с овердрафтом выпускают 10 банков. Директор по маркетингу сервиса подбора банковских продуктов «Сравни.ру» Никита Самарин рассказал, что карты с овердрафтом выпускают Тинькофф банк, МТС-банк, Локобанк и Форабанк. Он отметил, что это не самая популярная опция. Крупные банки предпочитают отдельные дебетовые и кредитные карты.
Лагуткин пояснил, что объемы карт с овердрафтом растут за счет банков с зарплатными клиентами. «Овердрафт на протяжении длительного времени у многих игроков рынка являлся комплиментарным сервисом при привлечении предприятия на зарплатный проект в банк. В настоящее время этот канал остается лидирующим», — добавил он.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на «Эквифакс», что в июне 2021 г. доля кредитов с просрочкой по платежам более 90 дней сократилась в месячном выражении с 7,02% до 6,68%. Основная доля просрочки приходится на долги по потребительским кредитам — 64%, или 535 млрд руб. Далее следуют кредитные карты (18,2%, 153 млрд руб.), ипотека (10,7%, 90 млрд руб.), автокредиты (6,5%, 55 млрд руб.) и овердрафт (0,6%, 4,8 млрд руб.).