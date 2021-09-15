Российские банки расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин пояснил, что в статистике бюро учитываются только дебетовые карты, у которых есть опция овердрафта. Она может быть заранее одобрена банком в пределах лимита, или это может быть неразрешенный овердрафт, о котором клиент узнает после транзакции. Лагуткин отметил, что карты с овердрафтом выпускают 10 банков. Директор по маркетингу сервиса подбора банковских продуктов «Сравни.ру» Никита Самарин рассказал, что карты с овердрафтом выпускают Тинькофф банк, МТС-банк, Локобанк и Форабанк. Он отметил, что это не самая популярная опция. Крупные банки предпочитают отдельные дебетовые и кредитные карты.