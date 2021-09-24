ВТБ снизил ставки по льготным ипотечным программам

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России с начала пандемии коронавируса подорожал в среднем на 39%, тогда как за предыдущие семь лет — на 33%. Высокие темпы удорожания недвижимости во многом были связаны с высоким спросом на нее, обусловленным введением льготной программы «Господдержка 2020», которая изначально позволяла взять кредит по ставке не более 6,5% на сумму в 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — для прочих регионов.