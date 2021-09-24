Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВТБ снизил ставки по льготным ипотечным программам

Ведомости

ВТБ с 24 сентября снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка 2020», позволяющей взять кредит на жилье в новостройке, и «Семейная ипотека» до 5,75 и 4,7% соответственно. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. 

По новым условиям программы «Господдержка 2020», вступившим в силу с 1 июля этого года, банки могут выдать заемщику кредит на сумму до 3 млн руб. по ставке не выше 7% годовых. В ВТБ базовая ставка по данной программе составляет 6,35%, а для того, кто оформляет кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах, действует дополнительный дисконт в 0,3 п. п.

Теперь ВТБ ввел дополнительную скидку для клиентов, использующих в ходе проведения сделки цифровые услуги банка — например, сервис безопасных расчетов и электронной регистрации. Таким образом, ставку по «Господдержке 2020» можно снизить суммарно на 0,6 п. п.

Ставка по «Семейной ипотеке» в ВТБ ранее составляла 5% годовых при установленном правительством максимуме в 6%. Теперь по данной программе также действует дисконт в 0,3 п. п. при условии применения цифровых услуг банка. «В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока — 4,3%», — пояснили в кредитной организации. 

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России с начала пандемии коронавируса подорожал в среднем на 39%, тогда как за предыдущие семь лет — на 33%. Высокие темпы удорожания недвижимости во многом были связаны с высоким спросом на нее, обусловленным введением льготной программы «Господдержка 2020», которая изначально позволяла взять кредит по ставке не более 6,5% на сумму в 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — для прочих регионов.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных