ВТБ снизил ставки по льготным ипотечным программам
ВТБ с 24 сентября снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка 2020», позволяющей взять кредит на жилье в новостройке, и «Семейная ипотека» до 5,75 и 4,7% соответственно. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
По новым условиям программы «Господдержка 2020», вступившим в силу с 1 июля этого года, банки могут выдать заемщику кредит на сумму до 3 млн руб. по ставке не выше 7% годовых. В ВТБ базовая ставка по данной программе составляет 6,35%, а для того, кто оформляет кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах, действует дополнительный дисконт в 0,3 п. п.
Теперь ВТБ ввел дополнительную скидку для клиентов, использующих в ходе проведения сделки цифровые услуги банка — например, сервис безопасных расчетов и электронной регистрации. Таким образом, ставку по «Господдержке 2020» можно снизить суммарно на 0,6 п. п.
Ставка по «Семейной ипотеке» в ВТБ ранее составляла 5% годовых при установленном правительством максимуме в 6%. Теперь по данной программе также действует дисконт в 0,3 п. п. при условии применения цифровых услуг банка. «В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока — 4,3%», — пояснили в кредитной организации.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России с начала пандемии коронавируса подорожал в среднем на 39%, тогда как за предыдущие семь лет — на 33%. Высокие темпы удорожания недвижимости во многом были связаны с высоким спросом на нее, обусловленным введением льготной программы «Господдержка 2020», которая изначально позволяла взять кредит по ставке не более 6,5% на сумму в 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — для прочих регионов.