Банки предложат ЦБ рассчитывать долговую нагрузку граждан по расходам

Банки же хотят вычислять ПДН, основываясь на сведениях о поступающих на счет средствах, исходящих платежах и денежных остатках. При этом сложность заключается в том, что у человека может быть несколько счетов в разных кредитных организациях. В этом смысле необходимо рассчитать ПДН так, чтобы не раскрыть список банков, в которых обслуживается заемщик, и информацию об имеющихся средствах.