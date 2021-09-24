Банки предложат ЦБ рассчитывать долговую нагрузку граждан по расходам
ПДН отражает, какой процент от ежемесячного дохода человек направляет на погашение долгов по всем имеющимся ссудам, включая лимиты по кредитным картам и микрозаймы. При этом в основе расчета на данный момент — официальный доход клиента.
Банки же хотят вычислять ПДН, основываясь на сведениях о поступающих на счет средствах, исходящих платежах и денежных остатках. При этом сложность заключается в том, что у человека может быть несколько счетов в разных кредитных организациях. В этом смысле необходимо рассчитать ПДН так, чтобы не раскрыть список банков, в которых обслуживается заемщик, и информацию об имеющихся средствах.
Чтобы реализовать новую идею банков, нужно создать специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления (secure multi-party computation). Работать система должна по следующему алгоритму: банк, желающий узнать ПДН конкретного лица, направляет запрос по его индентификатору другим кредитным организациям. Те вычисляют ПДН, основываясь только на своих данных, шифруют результат с помощью закрытых ключей и передают их математической функции, которая обобщает имеющиеся сведения. Таким образом, будет невозможно определить, в каких именно банках у клиента есть счета и сколько средств на них хранится.
Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что новый подход может сделать расчет ПДН «более объективным» и позволит правильнее оценивать доходы и расходы заемщиков. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее, на форуме Ассоциации банков России в Сочи, рассказала журналистам, что сейчас регулятор рассматривает возможность расширения методик расчета ПДН, в том числе на основе данных об операциях и расходах клиентов.