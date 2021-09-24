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В Китае объявили незаконными все операции с криптовалютами

Ведомости

Народный банк Китая (Центробанк) объявил все транзакции с биткойном и другими криптовалютами незаконными на фоне тестирования национальной цифровой валюты. Об этом сообщает сайт регулятора.

«Операции с производными инструментами виртуальной валюты являются незаконной финансовой деятельностью и строго запрещены», — говорится в сообщении. Там отметили, что биткойн, Etherium и другие цифровые валюты нарушают функционирование финансовой системы и используются для отмывания денег и других преступлений.

До этого в КНР ограничивали использование и майнинг криптовалют в регионах, но не в общенациональном масштабе, хотя в мае вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к их добыче и торговле ими. В конце июня власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии.

Кроме того, майнинг в первой половине июня запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян. Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, уже покинули страну. Использовать негосударственные криптовалюты в расчетах в Китае запрещено с 2013 г.

В то же время в КНР с октября 2020 г. продолжается использование в тестовом режиме цифрового юаня. Весной этого года один из крупнейших ритейлеров JD.com начал использовать систему электронных платежей Народного банка Китая (DCEP) для выплаты некоторым сотрудникам зарплаты, до этого запустив оплату покупок таким способом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных