Twitter разрешил авторам принимать пожертвования в биткоинах
Пользователи Twitter, у которых установлено приложение на iOS, теперь смогут отправлять пожертвования авторам контента в биткоинах, сообщает CNBC. Компания добавила поддержку биткоин-транзакций посредством Lightning Network — платежного протокола, который позволяет проводить транзакции с использованием криптовалюты.
Данная функция пока будет доступна в приложениях для пользователей iOS, в ближайшем будущем на появится и на Android. Компания также позволит пользователям добавлять свои биткоин-адреса для отправки и получения криптовалюты.
В компании пояснили, что выбрали Lightning Network с учетом сниженных комиссий за осуществление транзакций. Пользователи могут подключить Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения переводов в криптовалюте. Раньше пользователи могли отправлять донаты в валюте только через сторонние платежные сервисы, например, CashApp, принадлежащей гендиректору Twitter Джеку Дорси.