Twitter разрешил авторам принимать пожертвования в биткоинах

В компании пояснили, что выбрали Lightning Network с учетом сниженных комиссий за осуществление транзакций. Пользователи могут подключить Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения переводов в криптовалюте. Раньше пользователи могли отправлять донаты в валюте только через сторонние платежные сервисы, например, CashApp, принадлежащей гендиректору Twitter Джеку Дорси.