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Twitter разрешил авторам принимать пожертвования в биткоинах

Ведомости

Пользователи Twitter, у которых установлено приложение на iOS, теперь смогут отправлять пожертвования авторам контента в биткоинах, сообщает CNBC. Компания добавила поддержку биткоин-транзакций посредством Lightning Network — платежного протокола, который позволяет проводить транзакции с использованием криптовалюты.

Данная функция пока будет доступна в приложениях для пользователей iOS, в ближайшем будущем на появится и на Android. Компания также позволит пользователям добавлять свои биткоин-адреса для отправки и получения криптовалюты.

В компании пояснили, что выбрали Lightning Network с учетом сниженных комиссий за осуществление транзакций. Пользователи могут подключить Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения переводов в криптовалюте. Раньше пользователи могли отправлять донаты в валюте только через сторонние платежные сервисы, например, CashApp, принадлежащей гендиректору Twitter Джеку Дорси. 

Ранее по теме: В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных