«Роснефть» обогнала BP по капитализации
«Роснефть» обогнала по капитализации британскую нефтяную компанию BP, следует из данных торгов на Лондонской фондовой бирже. На открытии торгов в понедельник капитализация «Роснефти» составила $90,6 млрд, в то время как у BP данный показатель находится на уровне $87,7 млрд.
С начала года котировки «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже выросли примерно на 40%.
«Роснефть» является главным бенефициаром от роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока, писал ранее в своем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Согласно оценке банка, справедливая стоимость акции «Роснефти» составляет $9,9, то есть потенциал роста от текущих уровней составляет около 20%.
Американский инвестиционный банк J.P. Morgan в сентябре 2021 г. повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan. В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу.
В первом полугодии 2021 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.
В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, или суммарно 191 млрд руб. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти». Высокая дивидендная доходность также способствует росту котировок «Роснефти», считают в J.P. Morgan. Аналитики банка ожидают ее на уровне 9-12% по итогам 2021 и 2022 гг.