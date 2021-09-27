Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

«Роснефть» обогнала BP по капитализации

Ведомости

«Роснефть» обогнала по капитализации британскую нефтяную компанию BP, следует из данных торгов на Лондонской фондовой бирже. На открытии торгов в понедельник капитализация «Роснефти» составила $90,6 млрд, в то время как у BP данный показатель находится на уровне $87,7 млрд.

С начала года котировки «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже выросли примерно на 40%. 

«Роснефть» является главным бенефициаром от роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока, писал ранее в своем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Согласно оценке банка, справедливая стоимость акции «Роснефти» составляет $9,9, то есть потенциал роста от текущих уровней составляет около 20%.

Американский инвестиционный банк J.P. Morgan в сентябре 2021 г. повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan. В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу.

В первом полугодии 2021 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.

В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, или суммарно 191 млрд руб. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти». Высокая дивидендная доходность также способствует росту котировок «Роснефти», считают в J.P. Morgan. Аналитики банка ожидают ее на уровне 9-12% по итогам 2021 и 2022 гг.

Ранее по теме: Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных