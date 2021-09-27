Аналитики выявили разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин
Мужчины в России хотели бы зарабатывать в среднем 128 300 руб. в месяц, тогда как женщины — 87 900 руб., говорится в результатах опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 6000 пользователей из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»). Таким образом, разница в зарплатных ожиданиях представителей разных полов составляет 46%.
«В среднем опрошенные жители России хотели бы зарабатывать 119 300 руб. в месяц. При этом уровень желаемых доходов значительно зависит от гендера: мужчины хотели бы зарабатывать 128 300 руб. в месяц, а женщины — 87 900 руб.», — рассказали эксперты.
Аналитики отметили, что средний размер желаемой зарплаты россиян по сравнению с июнем снизился на 9,3%. Так, в начале лета он составлял 131 600 руб.: 144 300 руб. у мужчин и 107 000 руб. у женщин.
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. средний размер зарплаты в России составил 54 595 руб. В номинальном выражении это на 9,4% больше, чем в аналогичный период 2020 г. В реальном выражении прирост составил 3,4%.