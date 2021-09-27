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Аналитики выявили разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин

Ведомости

Мужчины в России хотели бы зарабатывать в среднем 128 300 руб. в месяц, тогда как женщины — 87 900 руб., говорится в результатах опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 6000 пользователей из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»). Таким образом, разница в зарплатных ожиданиях представителей разных полов составляет 46%.

«В среднем опрошенные жители России хотели бы зарабатывать 119 300 руб. в месяц. При этом уровень желаемых доходов значительно зависит от гендера: мужчины хотели бы зарабатывать 128 300 руб. в месяц, а женщины — 87 900 руб.», — рассказали эксперты. 

Аналитики отметили, что средний размер желаемой зарплаты россиян по сравнению с июнем снизился на 9,3%. Так, в начале лета он составлял 131 600 руб.: 144 300 руб. у мужчин и 107 000 руб. у женщин. 

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. средний размер зарплаты в России составил 54 595 руб. В номинальном выражении это на 9,4% больше, чем в аналогичный период 2020 г. В реальном выражении прирост составил 3,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных