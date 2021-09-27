Аналитики выявили разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин

Мужчины в России хотели бы зарабатывать в среднем 128 300 руб. в месяц, тогда как женщины — 87 900 руб., говорится в результатах опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 6000 пользователей из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»). Таким образом, разница в зарплатных ожиданиях представителей разных полов составляет 46%.