ВТБ подготовил для ЦБ предложения по регулированию экосистем

В конце июня ЦБ представил новый доклад для общественных консультаций, где изложил, каким видит регулирование экосистем в России. Основным риском от развития таковых регулятор назвал формирование на балансе банков вложений в компании и прочие активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Такие активы в докладе называются иммобилизованными. ЦБ уточнил, что если они неликвидные и недостаточно покрыты капиталом, то могут угрожать финансовой устойчивости как самих кредитных организаций и их клиентов, так и финансовой системы страны в целом. По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть в том числе вложения в долевые и гибридные инструменты, в материальное имущество, включая недвижимость, и различные материальные активы — алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права и прочее.