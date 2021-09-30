ЦБ предупредил о новом виде мошенничества из-за изменения дизайна банкнот
На фоне сообщений об изменении дизайна российских бумажных денег мошенники могут предлагать гражданам поменять старые купюры на якобы новые, сообщила пресс-служба главного управление Банка России по Центральному федеральному округу.
«В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на «новые», — говорится в чек-листе по финансовой безопасности, подготовленном ЦБ ко Дню пожилого человека (1 октября, цитата по ТАСС).
В связи с этим заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева предупредила, что банкноты и нового, и старого образца будут находиться в обращении одновременно. Она подчеркнула, что «никаких обменных пунктов и акций организовано не будет».
В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Например, на лицевой стороне купюр номиналом 100, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на обороте — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. На банкноте в 5000 руб. появятся достопримечательности Уральского федерального округа, вероятно, Дом Севастьянова и Плотинка в Екатеринбурге. Ранее там был вид Хабаровска.
Предполагается, что в следующем году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 руб., в 2023 г. — 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — 500 руб., а в 2025 г. — 10 и 50 руб. Деньги с новым дизайном будут появляться постепенно в течение нескольких лет. Таким образом, старые и новые купюры будут в обращении одновременно.