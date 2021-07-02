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В ЦБ рассказали об изображениях на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

Ведомости

Изображения Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов Нижнего Новгорода могут появиться на купюре в 1000 руб., сообщил «Известиям» зампред ЦБ Михаил Алексеев. По его словам, для купюры в 5000 руб. было представлено много предложений из достопримечательностей Екатеринбурга, но чаще всего упоминались Дом Севастьянова и Плотинка.

Алексеев отметил, что, вероятно, в ближайшие дни эксперты закончат анализ и представят совету директоров ЦБ свои предложения по изображениям на купюрах. Он добавил, что, «наверное, мнение экспертного сообщества будет в значительной степени учтено».

В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, а эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.

Кроме этого изменения на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов. Остальные города, представленные на российских деньгах (Санкт-Петербург на 50 руб., Москва на 100 руб., Севастополь на 200 руб., Владивосток на 2000 руб.) останутся, но купюры изменят свой внешний вид.

Ранее по теме: Дегтярев заявил о согласии ЦБ продолжить выпуск купюры с Хабаровском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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