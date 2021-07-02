В ЦБ рассказали об изображениях на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей
Изображения Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов Нижнего Новгорода могут появиться на купюре в 1000 руб., сообщил «Известиям» зампред ЦБ Михаил Алексеев. По его словам, для купюры в 5000 руб. было представлено много предложений из достопримечательностей Екатеринбурга, но чаще всего упоминались Дом Севастьянова и Плотинка.
Алексеев отметил, что, вероятно, в ближайшие дни эксперты закончат анализ и представят совету директоров ЦБ свои предложения по изображениям на купюрах. Он добавил, что, «наверное, мнение экспертного сообщества будет в значительной степени учтено».
В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, а эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.
Кроме этого изменения на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов. Остальные города, представленные на российских деньгах (Санкт-Петербург на 50 руб., Москва на 100 руб., Севастополь на 200 руб., Владивосток на 2000 руб.) останутся, но купюры изменят свой внешний вид.