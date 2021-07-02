В ЦБ рассказали об изображениях на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

Изображения Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов Нижнего Новгорода могут появиться на купюре в 1000 руб., сообщил «Известиям» зампред ЦБ Михаил Алексеев. По его словам, для купюры в 5000 руб. было представлено много предложений из достопримечательностей Екатеринбурга, но чаще всего упоминались Дом Севастьянова и Плотинка.