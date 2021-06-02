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Дегтярев заявил о согласии ЦБ продолжить выпуск купюры с Хабаровском

Ведомости

Центробанк продолжит в течение ближайших 10-15 лет выпускать пятитысячные купюры с видом Хабаровска, заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Ранее регулятор планировал заменить центр одноименного края на Екатеринбург.

«Удалось договориться, что минимум 10–15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тыс. с видами Екатеринбурга», — сообщил Дегтярев в своем Instagram. В Банке России пока не комментировали это заявление.

В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, а эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.На этот анонс отреагировал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он заявил в своем Telegram-канале, что решение Центробанка убрать вид краевого центра с купюры «будет большой ошибкой».

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Кроме этого изменения на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных