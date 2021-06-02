Дегтярев заявил о согласии ЦБ продолжить выпуск купюры с Хабаровском

В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, а эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.На этот анонс отреагировал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он заявил в своем Telegram-канале, что решение Центробанка убрать вид краевого центра с купюры «будет большой ошибкой».