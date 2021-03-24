Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием за протесты

Протесты в Хабаровске, продолжавшиеся несколько месяцев в 2020 г., начались после того, как в июле того же года экс-глава края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.