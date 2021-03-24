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Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием за протесты

Ведомости

Анонсированные планы Центробанка заменить изображение Хабаровска на купюре номиналом в 5 тыс. руб. видом Екатеринбурга не является наказанием со стороны Кремля за прошедшие в городе акции протеста 2020 г. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-то такие размышления об эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход. И конечно, почему те или иные города, это нужно спрашивать в Центробанке, а не у нас», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в таких вопросах регулятор «не должен советоваться с Кремлем».

Накануне Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Купюры номиналом 100 руб. поступят в обращение уже в 2022 г., номиналом 1000 и 5000 руб. — в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г., а 10 и 50 руб. — в 2025 г. На эскизе новой пятитысячной банкноты вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.

На этот анонс отреагировал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он заявил в своем Telegram-канале, что решение Центробанка убрать вид краевого центра с купюры «будет большой ошибкой».

Кроме этого изменения на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов.

Протесты в Хабаровске, продолжавшиеся несколько месяцев в 2020 г., начались после того, как в июле того же года экс-глава края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.

Ранее по теме: ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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