Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием за протесты
Анонсированные планы Центробанка заменить изображение Хабаровска на купюре номиналом в 5 тыс. руб. видом Екатеринбурга не является наказанием со стороны Кремля за прошедшие в городе акции протеста 2020 г. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие-то такие размышления об эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход. И конечно, почему те или иные города, это нужно спрашивать в Центробанке, а не у нас», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в таких вопросах регулятор «не должен советоваться с Кремлем».
Накануне Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Купюры номиналом 100 руб. поступят в обращение уже в 2022 г., номиналом 1000 и 5000 руб. — в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г., а 10 и 50 руб. — в 2025 г. На эскизе новой пятитысячной банкноты вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.
На этот анонс отреагировал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он заявил в своем Telegram-канале, что решение Центробанка убрать вид краевого центра с купюры «будет большой ошибкой».
Кроме этого изменения на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов.
Протесты в Хабаровске, продолжавшиеся несколько месяцев в 2020 г., начались после того, как в июле того же года экс-глава края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.