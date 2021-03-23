ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

Как сообщается на сайте ЦБ, в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Купюры номиналом 100 руб. поступят в обращение уже в 2022 г., номиналом 1000 и 5000 руб. — в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г., а 10 и 50 руб. — в 2025 г.