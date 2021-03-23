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ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

Ведомости

Центробанк утвердил эскиз новой банкноты номиналом в 100 рублей, на ней будут изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и др», — приводит пресс-служба ЦБ слова Алексеева. При этом достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, раскроют позже, отметил он.

Как сообщается на сайте ЦБ, в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Купюры номиналом 100 руб. поступят в обращение уже в 2022 г., номиналом 1000 и 5000 руб. — в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г., а 10 и 50 руб. — в 2025 г.

По данным ЦБ, на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Ранее по теме: ЦБ добавит изображения новых городов на российские банкноты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных