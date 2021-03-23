ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты
Центробанк утвердил эскиз новой банкноты номиналом в 100 рублей, на ней будут изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев.
«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и др», — приводит пресс-служба ЦБ слова Алексеева. При этом достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, раскроют позже, отметил он.
Как сообщается на сайте ЦБ, в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Купюры номиналом 100 руб. поступят в обращение уже в 2022 г., номиналом 1000 и 5000 руб. — в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г., а 10 и 50 руб. — в 2025 г.
По данным ЦБ, на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.