Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2022 г. в России может вступить в силу закон, позволяющий Банку России ограничивать количество выдаваемых за определенных промежуток времени ссуд. ЦБ заявил о необходимости данной нормы ввиду высоких темпов потребительского кредитования и как следствие роста долговой нагрузки граждан. Объем выдачи необеспеченных займов в стране является рекордными. Так, в летние месяцы он три раза подряд обновлял исторический максимум.