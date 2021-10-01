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Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы

Ведомости

Сбербанк запустил по всей стране возможность оформить потребительский кредит без обеспечения через банкомат, сообщила пресс-служба кредитной организации. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. 

Чтобы получить ссуду, клиенту нужно авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем следует указать необходимую сумму и срок кредита, проверить корректность паспортных данных и адреса, указать номер телефона и изучить предварительные условия займа. Для подтверждения заявки нужно ввести ПИН-код карты, после чего запрос отправится на рассмотрение.

«Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

Отмечается, что при одобрении заявки кредит можно получить в течение 30 дней. Его минимальная сумма составляет 30 000 руб., а максимальная — 3 млн руб. При этом для зарплатных клиентов Сбербанка лимит выше — 5 млн руб.

В мае банк запустил выдачу краткосрочных займов до зарплаты на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. Услуга доступна зарплатным клиентам кредитной организации. Сумма к возврату через месяц рассчитывается на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2022 г. в России может вступить в силу закон, позволяющий Банку России ограничивать количество выдаваемых за определенных промежуток времени ссуд. ЦБ заявил о необходимости данной нормы ввиду высоких темпов потребительского кредитования и как следствие роста долговой нагрузки граждан. Объем выдачи необеспеченных займов в стране является рекордными. Так, в летние месяцы он три раза подряд обновлял исторический максимум. 

Ранее по теме: ЦБ может начать ограничивать число выдаваемых потребкредитов в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных