Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы
Сбербанк запустил по всей стране возможность оформить потребительский кредит без обеспечения через банкомат, сообщила пресс-служба кредитной организации. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.
Чтобы получить ссуду, клиенту нужно авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем следует указать необходимую сумму и срок кредита, проверить корректность паспортных данных и адреса, указать номер телефона и изучить предварительные условия займа. Для подтверждения заявки нужно ввести ПИН-код карты, после чего запрос отправится на рассмотрение.
«Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.
Отмечается, что при одобрении заявки кредит можно получить в течение 30 дней. Его минимальная сумма составляет 30 000 руб., а максимальная — 3 млн руб. При этом для зарплатных клиентов Сбербанка лимит выше — 5 млн руб.
В мае банк запустил выдачу краткосрочных займов до зарплаты на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. Услуга доступна зарплатным клиентам кредитной организации. Сумма к возврату через месяц рассчитывается на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2022 г. в России может вступить в силу закон, позволяющий Банку России ограничивать количество выдаваемых за определенных промежуток времени ссуд. ЦБ заявил о необходимости данной нормы ввиду высоких темпов потребительского кредитования и как следствие роста долговой нагрузки граждан. Объем выдачи необеспеченных займов в стране является рекордными. Так, в летние месяцы он три раза подряд обновлял исторический максимум.