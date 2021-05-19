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Сбербанк начал выдавать клиентам краткосрочные займы до зарплаты

Ведомости

Сбербанк начнет предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц, сообщила пресс-служба кредитной организации. 

Новый сервис получил название «Деньги до зарплаты». Воспользоваться им можно через мобильное приложение банка в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в своем профиле. Уточняется, что банк рассмотрит заявку на получение средств в течение пары минут и сразу перечислит заявленную сумму на карту.  

«Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 руб. Если клиент берёт, например, 10 000 руб., то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 руб.», — говорится в релизе кредитной организации.

В пресс-службе Сбербанка пояснили «Ведомостям», что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. «При этом, если зарплата приходит раньше и кредит будет погашен быстрее, чем через месяц, то переплата будет меньше», — добавили там.

Говоря о том, что новый сервис доступен лишь зарплатным клиентам, в Сбербанке уточнили, что это люди, платежеспособность которых подтверждена и предсказуема. Предполагается, что такие займы позволят клиентам лучше управлять финансами и не наращивать долговую нагрузку в долгосрочной перспективе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных