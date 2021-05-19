Сбербанк начал выдавать клиентам краткосрочные займы до зарплаты

В пресс-службе Сбербанка пояснили «Ведомостям», что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. «При этом, если зарплата приходит раньше и кредит будет погашен быстрее, чем через месяц, то переплата будет меньше», — добавили там.