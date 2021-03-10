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Больше 20% работающих россиян не дают деньги в долг

Ведомости

Порядка 40% россиян, имеющих постоянную работу, не дают деньги в долг кому-либо, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob в феврале среди 2500 жителей всех округов страны.

Женщины менее охотно соглашаются дать взаймы. Отрицательно на подобную просьбу ответят 42% из них, тогда как среди мужчин — 37%. А вот сами в долг не берут по половине респондентов обоих полов. Примечательно, что доля таких россиян с 2019 г. уменьшилась на 5 п.п. Тогда она составляла 55% в совокупности.

«Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть «до зарплаты» коллеге, составляет 5800 руб. Другу могут одолжить почти в 2 раза больше: в среднем 12300 руб. Родственнику — в 3 раза больше: 18000 руб.» — выяснили в SuperJob.

Наиболее часто россияне готовы дать взаймы родственнику. Так сказали 22% опрошенных. Одолжить средства друзьям согласны 19% респондентов, а коллегам — 10%. Меньше всего доля тех, кто отказал бы дать взаймы, среди респондентов в возрасте до 24 лет — 29%. Больше всего — 43% — среди граждан 35-44 лет.

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Что касается уровня доходов, то чаще всего одолжить средства готовы те, чья зарплата составляет не менее 80 тыс. руб. Доля отказов на подобную просьбу среди них наименьшая — 37%. 42% тех, кто зарабатывают от 50 до 80 тыс. руб., откажут в займе.

При этом чаще всего денег в долг не берут россияне в возрасте от 35 до 44 лет и с зарплатой в диапазоне 50-80 тыс. руб. — по 51% соответственно. Реже всего — люди младше 24 лет или с зарплатой меньше 30 тыс. руб. — 45% и 43% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных