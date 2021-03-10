Больше 20% работающих россиян не дают деньги в долг

При этом чаще всего денег в долг не берут россияне в возрасте от 35 до 44 лет и с зарплатой в диапазоне 50-80 тыс. руб. — по 51% соответственно. Реже всего — люди младше 24 лет или с зарплатой меньше 30 тыс. руб. — 45% и 43% соответственно.