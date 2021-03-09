Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам россиян

В целом кредитные обязательства есть примерно у 60% экономически активного населения России, сообщили специалисты. Из них просрочка по ссудам была у каждого 12 заемщика. По данным Росстата, численность рабочей силы в стране в январе 2021 г. составила 75 млн человек — 51% от общего количества граждан. Из них 70,7 млн были заняты в экономике, еще 4,3 млн не имели трудоустройства, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели.