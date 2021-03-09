Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам россиян
Около 75% россиян, имеющих просроченную задолженность по кредитам, отказываются платить кредиторам, ссылаясь на финансовые трудности, выяснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом за 2020 г. доля таковых выросла сразу на 25 п.п., отметили эксперты.
В целом кредитные обязательства есть примерно у 60% экономически активного населения России, сообщили специалисты. Из них просрочка по ссудам была у каждого 12 заемщика. По данным Росстата, численность рабочей силы в стране в январе 2021 г. составила 75 млн человек — 51% от общего количества граждан. Из них 70,7 млн были заняты в экономике, еще 4,3 млн не имели трудоустройства, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели.
Наибольшая часть — 60% — тех, кто отказываются платить долги из-за финансовых трудностей, объясняют это падением уровня доходов. Еще 40% говорят, что потеряли работу и источник средств. При этом из всех них порядка 20% отказываются идти на контакты с кредиторами, тогда как другие согласны отдавать средства и пытаются решить проблему совместно с кредиторами и коллекторами.
«Таким образом, в 2020 г. должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеют возможности продолжать обслуживать кредит в моменте, и им требуется время для решения долгового вопроса», — сообщили в НАПКА.
Около 6% должников заявили, что выплатят долг по решению суда, надеясь, что тот встанет на их сторону. 5% собираются банкротиться, поэтому не считают нужным покрывать задолженности.
Еще 4% должников неправильно поняли суть кредитных каникул. Некоторые из них считают, что данная мера автоматически распространяется на всех. 3% не объяснили причины неплатежей, а 2% пытаются придумать оригинальные поводы. На коронавирус ссылается на более 1% должников. 4% называют иные причины.