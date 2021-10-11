Новые сторублевые купюры введут в оборот в 2022 году
Эскиз новой банкноты номиналом 100 руб. утвержден, в 2022 г. ЦБ планирует изготовить ее и выпустить в обращение, сообщил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Михаил Алексеев. Сначала купюру получат банки, а россияне смогут ей пользоваться ближе к концу следующего года.
«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — отметил Алексеев.
По оценке ЦБ, в 2023-2025 гг. оборот будет постепенно насыщаться новыми банкнотами в 100 руб., а в 2026-2029 годах их доля станет значительной. На лицевой стороне банкноты будут изображены символы Москвы: Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ. Алексеев рассказал, что на купюре будет изображена одна из достопримечательностей Красной площади.
В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Например, на лицевой стороне купюр номиналом 100, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на обороте — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. На банкноте в 5000 руб. появятся достопримечательности Уральского федерального округа, вероятно, Дом Севастьянова и Плотинка в Екатеринбурге. Ранее там был вид Хабаровска.
Предполагается, что в следующем году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 руб., в 2023 г. — 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — 500 руб., а в 2025 г. — 10 и 50 руб. Деньги с новым дизайном будут появляться постепенно в течение нескольких лет. Таким образом, старые и новые купюры будут в обращении одновременно.