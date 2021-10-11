Новые сторублевые купюры введут в оборот в 2022 году

В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Например, на лицевой стороне купюр номиналом 100, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на обороте — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. На банкноте в 5000 руб. появятся достопримечательности Уральского федерального округа, вероятно, Дом Севастьянова и Плотинка в Екатеринбурге. Ранее там был вид Хабаровска.