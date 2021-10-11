Биткойн подорожал до $57 000 впервые с мая
Стоимость биткойна в понедельник впервые с мая превысила отметку в $57 000. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
По состоянию на 16:50 мск 11 октября первая криптовалюта мира прибавила около 3,7% за сутки и торгуется на уровне $57 300. В последний раз биткойн достигал этой отметки 12 мая.
С начала октября курс биткойна вырос почти на 30%, вернувшись к росту после падения на 7% в сентябре. До этого криптовалюта потеряла суммарно за июль и август почти 35% стоимости. В начале года цифровая монета торговалась на уровне $28 900.
Подорожание биткойна происходит на фоне активных инвестиций крупных хедж-фондов, расширения его использования в различных онлайн-сервисах и общего положительного новостного фона вокруг криптовалюты. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, объявившей биткойн законным платежным средством.
На прошлой неделе генеральный директор криптобиржи BitMEX Александр Хептнер заявил, что в следующем году примеру Сальвадора последуют как минимум четыре государства. По словам Хептнера, это будут развивающиеся страны, которые руководствуются в первую очередь такими факторами, как растущий спрос на более дешевые и быстрые международные денежные переводы и инфляция.