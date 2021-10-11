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Биткойн подорожал до $57 000 впервые с мая

Ведомости

Стоимость биткойна в понедельник впервые с мая превысила отметку в $57 000. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 16:50 мск 11 октября первая криптовалюта мира прибавила около 3,7% за сутки и торгуется на уровне $57 300. В последний раз биткойн достигал этой отметки 12 мая.

С начала октября курс биткойна вырос почти на 30%, вернувшись к росту после падения на 7% в сентябре. До этого криптовалюта потеряла суммарно за июль и август почти 35% стоимости. В начале года цифровая монета торговалась на уровне $28 900. 

Подорожание биткойна происходит на фоне активных инвестиций крупных хедж-фондов, расширения его использования в различных онлайн-сервисах и общего положительного новостного фона вокруг криптовалюты. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, объявившей биткойн законным платежным средством.

На прошлой неделе генеральный директор криптобиржи BitMEX Александр Хептнер заявил, что в следующем году примеру Сальвадора последуют как минимум четыре государства. По словам Хептнера, это будут развивающиеся страны, которые руководствуются в первую очередь такими факторами, как растущий спрос на более дешевые и быстрые международные денежные переводы и инфляция.

Ранее по теме: Сальвадор признал биткойн валютой ради своих мигрантов в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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