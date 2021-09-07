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Сальвадор признал биткойн валютой ради своих мигрантов в США

Странам Средней Азии это не нужно, считают эксперты
Алексей Никольский Екатерина Литова
Сальвадорские компании и предприятия торговли должны принимать по мере возможности платежи в биткойнах наряду с долларом США / Андрей Гордеев / Ведомости

7 сентября Сальвадор стал первой страной в мире, в которой биткойн объявлен законным платежным средством. Закон, разрешающий платежи в биткойнах, был принят парламентом этой страны еще в июне. Президент Сальвадора Найиб Букеле, который настаивал на внедрении криптовалюты, заявлял, что это поможет сальвадорцам сэкономить около $400 млн в год, которые, по подсчетам правительства, ежегодно тратятся на комиссионные за переводы, пишет Reuters.

С 2001 г. официальной валютой страны является доллар, что позволило упростить расчеты и сэкономить на комиссиях при обмене валюты. Доллар США остается официальной валютой Сальвадора, передает Reuters. При этом сальвадорские компании и предприятия торговли должны принимать по мере возможности платежи в биткойнах наряду с долларом США. Чтобы подкрепить решение о введении биткойна в качестве законного платежного средства, убедить общественность, Букеле пообещал каждому гражданину $30 в биткойнах, если они откроют государственный цифровой кошелек. В преддверии 7 сентября Сальвадор купил 400 биткойнов (около $20 млн). В конце августа власти Сальвадора начали устанавливать на территории страны специальные терминалы для обмена биткойнов на доллары США и последующих наличных расчетов. Кроме того, правительство создало фонд в размере $150 млн для поддержки конвертации криптовалюты в доллары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных