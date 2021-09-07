Сальвадор признал биткойн валютой ради своих мигрантов в США

С 2001 г. официальной валютой страны является доллар, что позволило упростить расчеты и сэкономить на комиссиях при обмене валюты. Доллар США остается официальной валютой Сальвадора, передает Reuters. При этом сальвадорские компании и предприятия торговли должны принимать по мере возможности платежи в биткойнах наряду с долларом США. Чтобы подкрепить решение о введении биткойна в качестве законного платежного средства, убедить общественность, Букеле пообещал каждому гражданину $30 в биткойнах, если они откроют государственный цифровой кошелек. В преддверии 7 сентября Сальвадор купил 400 биткойнов (около $20 млн). В конце августа власти Сальвадора начали устанавливать на территории страны специальные терминалы для обмена биткойнов на доллары США и последующих наличных расчетов. Кроме того, правительство создало фонд в размере $150 млн для поддержки конвертации криптовалюты в доллары.