Внешний долг России вырос с начала года на 4,7%
Внешний долг России за девять месяцев текущего года вырос на $21,9 млрд, или 4,7%, следует из материалов Банка России. Общий размер внешнего долга страны достиг $489,2 млрд.
По итогам первого полугодия внешний долг страны вырос на $4 млрд, или 0,9%. Таким образом, ключевую роль в увеличении долга в III квартале сыграло получение Россией резервной помощи от МВФ в размере $17,5 млрд, которая отразилась в составе внешнего долга Центробанка.
Средства были выделены в виде специальных прав заимствования (SDR) для восстановления после пандемии COVID-19 и повышения ликвидности международных резервов. Всего было поделено $650 млрд между 190 странами пропорционально их квотам в МВФ (доля России составляет 2,71%).