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Внешний долг России вырос с начала года на 4,7%

Ведомости

Внешний долг России за девять месяцев текущего года вырос на $21,9 млрд, или 4,7%, следует из материалов Банка России. Общий размер внешнего долга страны достиг $489,2 млрд.

По итогам первого полугодия внешний долг страны вырос на $4 млрд, или 0,9%. Таким образом, ключевую роль в увеличении долга в III квартале сыграло получение Россией резервной помощи от МВФ в размере $17,5 млрд, которая отразилась в составе внешнего долга Центробанка.

Средства были выделены в виде специальных прав заимствования (SDR) для восстановления после пандемии COVID-19 и повышения ликвидности международных резервов. Всего было поделено $650 млрд между 190 странами пропорционально их квотам в МВФ (доля России составляет 2,71%).

Ранее по теме: В Минфине рассказали о назначении полученных от МВФ $18 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных