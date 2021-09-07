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В Минфине рассказали о назначении полученных от МВФ $18 млрд

Ведомости

Полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ) $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) станут частью золотовалютных резервов страны. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Тимур Максимов.

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — сказал он. 

23 августа вступило в силу соответствующее решение о распределении $650 млрд между странами-участницами МВФ. Россия получила $18 млрд в виде SDR. 

SDR — это искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. Оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались. SDR было создано МВФ в 1969 г. как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Стоимость SDR основана на корзине из пяти ведущих мировых валют — доллара США, евро, юаня, иены и британского фунта стерлингов. 

Страны могут обменивать свои SDR на твердую валюту с другими членами МВФ. Исторически это делалось на добровольной основе, когда страны с более устойчивым финансовым положением соглашались помогать другим, когда это необходимо, объясняется на сайте МВФ. Страны также могут использовать свои SDR для погашения финансовых обязательств перед МВФ. Многие страны-члены, которые не нуждаются в поддержке, использовали SDR для поддержки льготного финансирования стран с низкими доходами. 

Последний раз распределение SDR происходило в 2009 г. во время глобального финансового кризиса. Тогда МВФ выделил своим странам-членам SDR на сумму, эквивалентную $250 млрд.  

Ранее по теме: Россия получила $18 млрд от МВФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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