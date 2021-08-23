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Россия получила $18 млрд от МВФ

Ведомости

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR), пишет РБК. 23 августа вступило в силу соответствующее решение МВФ о распределении $650 млрд между странами-участницами МВФ. 

SDR — это искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ. Оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались. SDR было создано МВФ в 1969 г. как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Стоимость SDR основана на корзине из пяти ведущих мировых валют — доллара США, евро, юаня, иены и британского фунта стерлингов, объясняется на сайте МВФ. 

Распределение SDR происходит пропорционально участию стран в капитале МВФ. Всего у фонда 190 стран-участниц, при этом помощь получат не все. Согласно правилам МВФ получать помощь могут только те страны, чьи правительства признаны легитимными. В этот раз дополнительную помощь не получат Венесуэла, Мьянма и Афганистан, отмечает издание. 

Страны могут обменивать свои SDR на твердую валюту с другими членами МВФ. Исторически это делалось на добровольной основе, когда страны с более устойчивым финансовым положением соглашались помогать другим, когда это необходимо, объясняется на сайте МВФ. Страны также могут использовать свои SDR для погашения финансовых обязательств перед МВФ. Многие страны-члены, которые не нуждаются в поддержке, использовали SDR для поддержки льготного финансирования стран с низкими доходами. 

У России есть три сценария распределения SDR, считают опрошенные изданием эксперты. Первый сценарий — базовый, когда Центробанк добавит их к своим международным резервам, рассказала главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.Второй сценарий — альтернативный. В этом случае Россия присоединиться к странам, которые добровольно перераспределят свои SDR в пользу более нуждающихся стран. И третий сценарий — гипотетический «белорусский», когда Россия предоставит SDR для поддержки Минска (в долг или безвозмездно), считает Донец. 

Это самое крупное распределение SDR в истории МВФ, отмечалось в сообщении фонда от 2 августа. Впервые предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд были высказаны весной прошлого года во время пика первой волыним пандемии коронавируса. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала данную меру «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». 

«Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — приводились слова Георгиевой в сообщении МВФ. 

Около $275 млрд (примерно 193 млрд SDR) из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода. С начала пандемии уже мобилизовал $15 млрд долларов SDR, добровольно обещанных некоторыми членами, которые могут быть ссужены странам с низкими доходами под нулевую процентную ставку.

Последний раз распределение SDR происходило в 2009 г. во время глобального финансового кризиса. Тогда МВФ выделил своим странам-членам SDR на сумму, эквивалентную $250 млрд.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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