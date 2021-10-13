S&P повысило рейтинг Газпромбанка
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Газпромбанка с BB+ до суверенного уровня ВВВ- со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В банке отметили, что рейтинг был повышен благодаря «сильному позиционированию кредитной организации в сегменте корпоративного бизнеса», что выражается в высоком качестве активов, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. «В опубликованном S&P Global Ratings сообщении также отмечается, что рейтинговое действие обусловлено в том числе и улучшением операционной среды в РФ. В агентстве ожидают, что развитие розничного бизнеса банка окажет поддержку его марже и финансовым результатам в ближайшие два года», — заявили в Газпромбанке.
Отмечается, что агентство повысило до того же уровня рейтинги дочерних банков Газпромбанка — швейцарского Gazprombank Ltd и люксембургского Bank GPB International S.A. Таким образом, теперь у кредитной организации два международных рейтинга инвестиционного уровня: в августе 2019 г. агентство Fitch Ratings повысило ее рейтинг до ВВВ-.
По итогам первого полугодия нормализованная чистая прибыль (скорректированная на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам) Газпромбанка выросла в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 76,1 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Активы банка увеличились на 5,2% — почти до 8 трлн руб.