S&P повысило рейтинг Газпромбанка

В банке отметили, что рейтинг был повышен благодаря «сильному позиционированию кредитной организации в сегменте корпоративного бизнеса», что выражается в высоком качестве активов, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. «В опубликованном S&P Global Ratings сообщении также отмечается, что рейтинговое действие обусловлено в том числе и улучшением операционной среды в РФ. В агентстве ожидают, что развитие розничного бизнеса банка окажет поддержку его марже и финансовым результатам в ближайшие два года», — заявили в Газпромбанке.