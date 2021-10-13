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S&P повысило рейтинг Газпромбанка

Ведомости

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Газпромбанка с BB+ до суверенного уровня ВВВ- со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили, что рейтинг был повышен благодаря «сильному позиционированию кредитной организации в сегменте корпоративного бизнеса», что выражается в высоком качестве активов, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. «В опубликованном S&P Global Ratings сообщении также отмечается, что рейтинговое действие обусловлено в том числе и улучшением операционной среды в РФ. В агентстве ожидают, что развитие розничного бизнеса банка окажет поддержку его марже и финансовым результатам в ближайшие два года», — заявили в Газпромбанке.

Отмечается, что агентство повысило до того же уровня рейтинги дочерних банков Газпромбанка — швейцарского Gazprombank Ltd и люксембургского Bank GPB International S.A. Таким образом, теперь у кредитной организации два международных рейтинга инвестиционного уровня: в августе 2019 г. агентство Fitch Ratings повысило ее рейтинг до ВВВ-.

По итогам первого полугодия нормализованная чистая прибыль (скорректированная на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам) Газпромбанка выросла в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 76,1 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Активы банка увеличились на 5,2% — почти до 8 трлн руб. 

Ранее по теме: Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии выросла почти в 5 раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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