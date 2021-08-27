Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии выросла почти в 5 раз

В целом по итогам шести месяцев текущего года активы Газпромбанка выросли на 5,2% по сравнению с январем — июнем 2020 г. Теперь они оцениваются почти в 8 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки увеличился на 4,9% до 5,6 трлн руб. При этом больше половины розничных ссуд банка (52,6%) приходится на ипотеку. Они оцениваются в 413 млрд руб. — рост в годовом выражении составил 0,8%. Однако в прошлом году доля ипотеки была выше — 55,5%. Объем потребительских кредитов при этом составляет 371,9 млрд руб. — на 13,1% больше, чем в 2020 г.