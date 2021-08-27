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Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии выросла почти в 5 раз

Ведомости

Нормализованная чистая прибыль (скорректированная на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам) Газпромбанка в первом полугодии 2021 г. выросла в 4,9 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 76,1 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО. До нормализации банк оценивал прибыль за январь — июнь 2020 г. в 28,3 млрд руб., то есть почти в два раза выше.

Чистый процентный доход Газпромбанка за первые шесть месяцев года увеличился на 27%, достигнув 76,2 млрд руб. При этом в целом объем процентных доходов сократился на 0,6% до 206 млрд руб., однако снизились и процентные расходы — на 16,7% до 109,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за указанный период увеличились на 22%, достигнув 20,5 млрд руб.

Рентабельность капитала Газпромбанка выросла в первом полугодии на 13,4 п. п. до 19,4%. Коэффициент достаточности совокупного капитала кредитной организации увеличился с конца 2020 г. на 0,7 п. п. до 13,4%.

Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия группы в годовом выражении сократился на 1,5% и составил 764,7 млрд руб. В целом доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Газпромбанка снизилась на 0,6 п. п. до 9,7%. Отмечается, что в портфель ценных бумаг преимущественно входят инструменты с фиксированной доходностью, представляющие вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации российских эмитентов. При этом совокупный доход кредитной организации от операций с ценными бумагами составил в первом полугодии 5,8 млрд руб. против 100 млн руб. в тот же период 2020 г. 

В целом по итогам шести месяцев текущего года активы Газпромбанка выросли на 5,2% по сравнению с январем — июнем 2020 г. Теперь они оцениваются почти в 8 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки увеличился на 4,9% до 5,6 трлн руб. При этом больше половины розничных ссуд банка (52,6%) приходится на ипотеку. Они оцениваются в 413 млрд руб. — рост в годовом выражении составил 0,8%. Однако в прошлом году доля ипотеки была выше — 55,5%. Объем потребительских кредитов при этом составляет 371,9 млрд руб. — на 13,1% больше, чем в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных