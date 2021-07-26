Российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии

За июнь чистая прибыль банковского сектора составила 204 млрд руб. после примерно 70 млрд руб. в тот же месяц 2020 г. и 216 млрд руб. в мае из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля. Тем не менее, «если не случится непредвиденных событий», прибыль российских кредитных организаций по 2021 г. может составить минимум 2 трлн руб., отметили в ЦБ. Ранее регулятор прогнозировал, что этот показатель будет на уровне 1,5–1,7 трлн руб.