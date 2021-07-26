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Российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии

Ведомости

Чистая прибыль российского банковского сектора в первом полугодии составила 1,2 трлн руб., что является рекордным в истории показателем за данный период, следует из доклада Банка России «О развитии банковского сектора в июне 2021 года».

Предыдущий максимум был зафиксирован в первом полугодии 2019 г. Тогда показатель составил 1 трлн руб. Однако в прошлом году прибыль банков за данный период значительно снизилась на фоне пандемии коронавируса — до 630 млрд руб.

«Всего за первое полугодие 2021 г. банки заработали 1,2 трлн руб., что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 г. (630 млрд руб.), в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы (снижение с 729 до 298 млрд руб.)», — пояснили в ЦБ.

Чистый процентный доход банков увеличился в годовом выражении на 13% — до 223 млрд руб., что преимущественно обусловлено сокращением процентных расходов по средствам населения. Кроме того, на 27% — до 150 млрд руб. — вырос чистый комиссионный доход кредитных организаций. Это произошло благодаря повышению доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг. 

Отрицательно на росте прибыльности сказалось увеличение операционных расходов на 10% — до 110 млрд руб. Влияние оказало и двукратное — со 122 до 56 млрд руб. — падение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой, отмечается в докладе.

За июнь чистая прибыль банковского сектора составила 204 млрд руб. после примерно 70 млрд руб. в тот же месяц 2020 г. и 216 млрд руб. в мае из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля. Тем не менее, «если не случится непредвиденных событий», прибыль российских кредитных организаций по 2021 г. может составить минимум 2 трлн руб., отметили в ЦБ. Ранее регулятор прогнозировал, что этот показатель будет на уровне 1,5–1,7 трлн руб.

В начале июля два крупнейших российских банка — «Сбер» и ВТБ — сообщили о рекордных прибылях за первое полугодие. Так, первый заработал почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020 г. по российским стандартам отчетности. Прибыль второго увеличилась за тот же период в 2,5 раза — до 129,5 млрд руб.

Ранее по теме: Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных