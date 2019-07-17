Банковский сектор установил рекорд по прибыли

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Источники прибыли банков не меняются Максим Стулов / Ведомости

Банковский сектор в первом полугодии заработал 1 трлн руб. чистой прибыли, сообщил ЦБ. Это самый высокий результат за всю историю наблюдений. За тот же период 2018 г. банки заработали 634 млрд руб. прибыли. Столь высокий результат частично обусловлен разовым эффектом от введения с этого года в российском бухучете подходов, аналогичных МСФО 9, объясняет аналитик Fitch Антон Лопатин. Это, по его словам, отразилось в основном на капитале банков, уменьшив его в общей сложности примерно на 1 трлн руб. Но 160 млрд руб. банки отразили как доходы – проценты и уменьшение резервов, что принесло им прибыль в 160 млрд руб., продолжает он. Без них основная прибыль сектора за полгода была около 0,8 трлн, что сопоставимо с половиной годовой прибыли за 2018 г. (если исключить большие резервы, созданные банком непрофильных активов). В первом полугодии 2018 г. без учета финансового результата банков, которые проходили санацию через Фонд консолидации банковского сектора, прибыль банков составила бы 880 млрд руб., указывал ЦБ. На это же обращает внимание и руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Прибыль банков выросла в том числе за счет снижения отчислений в резервы: по санируемым банкам резервирование проблем завершилось как раз в начале 2018 г., но и сектор в целом тоже снижает темпы создания резервов, объясняет аналитик Moody’s Ольга Ульянова. В этом году негативное влияние санаций, даже с учетом убытков Московского индустриального банка, будет существенно ниже, прогнозирует Доронкин.

Сказалась и хорошая конъюнктура на фондовом рынке: ценные бумаги переоценились в плюс, а год назад рынок сильно просел из-за санкций, добавила Ульянова. Для всего рынка важным фактором стало снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, положительная переоценка ценных бумаг, особенно после сильного снижения в конце 2018 г., говорит главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов. Одна из причин роста прибыли конкретно для Промсвязьбанка – это рост работающих активов и процентной маржи, сказал он.