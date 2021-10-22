Китайская Evergrande выплатила $83,5 млн держателям облигаций и избежала дефолта
Один из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group избежала дефолта, выплатив держателям облигаций за день до окончания льготного периода $83,5 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Крайний срок выплаты дивидендов был назначен на 23 сентября, однако компания просрочила платеж. При этом до официального дефолта оставалось 30 дней.
На фоне новостей о выплате дивидендов акции Evergrande Group выросли на 4,26% — до 2,69 гонконгского доллара, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. Но риски дефолта все еще сохраняются. Evergrande пропустила еще четыре купонных платежа в сентябре и октябре. Есть и другие процентные выплаты по ее долларовым облигациям со сроком погашения в ноябре и декабре, отмечает агентство. Общая сумма задолженности Evergrande превышает $300 млрд.
21 октября на Гонконгской фондовой бирже стартовали торги акциями Evergrande Group после перерыва, который был объявлен 4 октября. Торги были приостановлены перед объявлением о продаже 50,1% акций подразделения по управлению недвижимостью Property Services Group китайскому оператору недвижимости Hopson Development за $2,6 млрд, говорилось в заявлении компании. Но сделка была сорвана. В Evergrande заявили, что Hopson «не в состоянии выполнить предварительные условия» соглашения и потому девелопер принял решение расторгнуть соглашение.
Evergrande находится на грани дефолта, в том числе из-за резкого падения продаж, а также неспособности компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Только в августе продажи сократились на 13%. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам, еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. Bloomberg сообщал, что «любой неупорядоченный сценарий» с Evergrande – это угроза всей китайской финансовой системе. «Крах Evergrande станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнется за последние годы», – комментировал агентству главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс.
По заявлению Evergrande, компания наняла подразделение американского инвестиционного банка Houlihan Lokey Inc., специализирующееся на работе по реструктуризации. Кроме него консультировать застройщика будет гонконгская Admiralty Harbour Capital Ltd. Эти консультанты наняты, чтобы помочь компании решить проблемы с кредиторами и попытаться реструктуризировать долги и отсрочить платежи. Ситуация осложняется еще и дольщиками. Число клиентов, которые инвестировали в объекты Evergrande, но еще не получили квартиры, по данным Bloomberg, равно 1,5 млн человек.