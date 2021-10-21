Акции китайского девелопера Evergrande упали на 12,5% после возобновления торгов
Акции одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group упали на 12,5% в первый день возобновления торгов, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. На 16:20 по мск цена за бумагу составила 2,58 гонконгских долларов, что на 12,54% ниже показателя закрытия предыдущей торговой сессии.
Торги акциями компании были приостановлены 4 октября перед объявлением о продаже 50,1% акций подразделения по управлению недвижимостью Property Services Group китайскому оператору недвижимости Hopson Development за $2,6 млрд, говорилось в заявлении компании. В Evergrande заявили, что Hopson «не в состоянии выполнить предварительные условия» соглашения и потому девелопер принял решение расторгнуть соглашение.
China Evergrande Group находится на грани дефолта. Об этом свидетельствуют как падение продаж – только в августе они сократились на 13%, так и неспособность компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. По данным The Wall Street Journal, общие долги компании превышают $300 млрд.
Bloomberg сообщал, что «любой неупорядоченный сценарий» с Evergrande – это угроза всей китайской финансовой системе. «Крах Evergrande станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнется за последние годы», – комментировал агентству главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс.
По заявлению Evergrande, компания наняла подразделение американского инвестиционного банка Houlihan Lokey Inc., специализирующееся на работе по реструктуризации. Кроме нее консультировать застройщика будет гонконгская Admiralty Harbour Capital Ltd. Эти консультанты наняты, чтобы помочь компании решить проблемы с кредиторами и попытаться реструктуризировать долги и отсрочить платежи. Ситуация осложняется еще и дольщиками. Число клиентов, которые инвестировали в объекты Evergrande, но еще не получили квартиры, по данным Bloomberg, равно 1,5 млн человек