Акции китайского девелопера Evergrande упали на 12,5% после возобновления торгов

China Evergrande Group находится на грани дефолта. Об этом свидетельствуют как падение продаж – только в августе они сократились на 13%, так и неспособность компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. По данным The Wall Street Journal, общие долги компании превышают $300 млрд.