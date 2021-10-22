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Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с июня прошлого года

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 22 октября в моменте опускался ниже 70 руб., свидетельствуют данные торгов. Курс американской валюты снижался до 69,95 руб., что является минимумом с июня 2020 г. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 октября, тогда курс доллара к рублю достиг минимальных значений с июля 2020 г. 

Доллар по состоянию на 13:33 по мск стоил 69,95 руб., что на 1,15% меньше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. Рубль также укрепляется по отношению к европейской валюте. На 13:35 мск курс евро к рублю снизился по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии на 1,19% до 81,48 руб. Курс европейской валюты опустился ниже 82 руб. впервые с 22 июля 2020 г. 

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро происходит на фоне решения совета директоров Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 п. п. — до 7,5%. В последний раз показатель был на таком уровне в конце июля 2019 г., выше 7% ставка не была с октября того же года. 

Регулятор увеличил ставку шестой раз подряд. При этом обычно он предпочитает делать это небольшими шагами в 0,25 и 0,5 п. п. Однако 23 июля для сдерживания инфляции показатель подняли сразу на 1 п. п., что стало рекордным повышением с конца 2014 г. Также ЦБ допустил, что в следующий раз снова увеличит ставку. Финальное в этом году заседание совета директоров назначено на 17 декабря. 

Также ЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 5,7-6,2 до 7,4–7,9%. Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г. 

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных