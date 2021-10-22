Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с июня прошлого года
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 22 октября в моменте опускался ниже 70 руб., свидетельствуют данные торгов. Курс американской валюты снижался до 69,95 руб., что является минимумом с июня 2020 г. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 октября, тогда курс доллара к рублю достиг минимальных значений с июля 2020 г.
Доллар по состоянию на 13:33 по мск стоил 69,95 руб., что на 1,15% меньше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. Рубль также укрепляется по отношению к европейской валюте. На 13:35 мск курс евро к рублю снизился по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии на 1,19% до 81,48 руб. Курс европейской валюты опустился ниже 82 руб. впервые с 22 июля 2020 г.
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро происходит на фоне решения совета директоров Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 п. п. — до 7,5%. В последний раз показатель был на таком уровне в конце июля 2019 г., выше 7% ставка не была с октября того же года.
Регулятор увеличил ставку шестой раз подряд. При этом обычно он предпочитает делать это небольшими шагами в 0,25 и 0,5 п. п. Однако 23 июля для сдерживания инфляции показатель подняли сразу на 1 п. п., что стало рекордным повышением с конца 2014 г. Также ЦБ допустил, что в следующий раз снова увеличит ставку. Финальное в этом году заседание совета директоров назначено на 17 декабря.
Также ЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 5,7-6,2 до 7,4–7,9%. Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г.