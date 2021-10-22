Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с июня прошлого года

Регулятор увеличил ставку шестой раз подряд. При этом обычно он предпочитает делать это небольшими шагами в 0,25 и 0,5 п. п. Однако 23 июля для сдерживания инфляции показатель подняли сразу на 1 п. п., что стало рекордным повышением с конца 2014 г. Также ЦБ допустил, что в следующий раз снова увеличит ставку. Финальное в этом году заседание совета директоров назначено на 17 декабря.