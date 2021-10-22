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Названа причина исторического обвала курса биткойна на бирже Binance

Ведомости

На криптовалютной бирже Binance в США объяснили резкое снижение котировок биткойна 21 октября ошибкой в торговом алгоритме одного из трейдеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство площадки.

«Один из наших институциональных трейдеров сообщил нам, что у них есть ошибка в их торговом алгоритме, которая, по всей видимости, вызвала распродажу», — говорится в сообщении Binance.US. Представители биржи отметили, что ошибка была устранена. 

По данным площадки, в четверг в 12:34 мск стоимость биткойна рухнула на 88%, до отметки в $8200, однако почти сразу вернулась к прежнему значению около $65 000. Это произошло всего спустя день после того, как курс главной криптовалюты мира установил исторический максимум, превысив $66 100.

Похожий краткосрочный обвал произошел 6 мая 2010 г. на фондовом рынке США, индекс Dow Jones за пять минут рухнул на 600 пунктов (9,3%), за это время капитализация рынка изменилась примерно на $1 трлн. Власти США обвинили в инциденте, который вошел в историю как «Черный четверг», или Flash Crash, британского трейдера Навиндера Сарао.

Он с помощью специального ПО размещал на бирже тысячи заявок на крупные суммы и отменял их сразу же после размещения. Таким образом реальная картина спроса искажалась, а другие трейдеры были вынуждены выставлять заявки примерно на уровне программы, что приводило к неестественному росту или падению котировок. Сарао зарабатывал на их разнице. В 2016 г. трейдер был арестован, а затем экстрадирован в США, где расследование его деятельности продолжалось вплоть до января 2020 г., когда суд назначил ему год домашнего ареста.

Ранее по теме: Курс биткойна впервые в истории превысил $66 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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