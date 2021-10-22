Названа причина исторического обвала курса биткойна на бирже Binance

Он с помощью специального ПО размещал на бирже тысячи заявок на крупные суммы и отменял их сразу же после размещения. Таким образом реальная картина спроса искажалась, а другие трейдеры были вынуждены выставлять заявки примерно на уровне программы, что приводило к неестественному росту или падению котировок. Сарао зарабатывал на их разнице. В 2016 г. трейдер был арестован, а затем экстрадирован в США, где расследование его деятельности продолжалось вплоть до января 2020 г., когда суд назначил ему год домашнего ареста.