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Курс биткойна впервые в истории превысил $66 000

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе торгов 20 октября превысила $66 000, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Coindesk. 

По данным на 17.03 мск, его стоимость достигала $66 110, что на 5,6% выше показателя закрытия предыдущего дня торгов. 

Курс биткойна растет на фоне новостей о начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акциями первого американского индексного фонда (ETF), деятельность которого связана только с криптовалютами. 

ETF (exchange traded fund) — это инвестфонды, которые формируют портфели активов и выпускают собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. По сути, ETF позволяют приобрести актив, фактически не владея им. 

Фонд ETF компании Proshares торгует не самой криптовалютой, а фьючерсами на биткойны на бирже CME, сообщало CNBC. Объем активов в управлении Proshares составляет около $65 млрд, он является восьмым по величине индексным фондом в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных