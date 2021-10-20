Курс биткойна впервые в истории превысил $66 000
Стоимость биткойна в ходе торгов 20 октября превысила $66 000, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Coindesk.
По данным на 17.03 мск, его стоимость достигала $66 110, что на 5,6% выше показателя закрытия предыдущего дня торгов.
Курс биткойна растет на фоне новостей о начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акциями первого американского индексного фонда (ETF), деятельность которого связана только с криптовалютами.
ETF (exchange traded fund) — это инвестфонды, которые формируют портфели активов и выпускают собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. По сути, ETF позволяют приобрести актив, фактически не владея им.
Фонд ETF компании Proshares торгует не самой криптовалютой, а фьючерсами на биткойны на бирже CME, сообщало CNBC. Объем активов в управлении Proshares составляет около $65 млрд, он является восьмым по величине индексным фондом в США.