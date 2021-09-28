Рубини спрогнозировал вытеснение криптовалют цифровыми валютами

Банк России регулярно высказывается против криптовалюты. В феврале этого года, когда биткойн дорожал быстрыми темпами, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на высокую волатильность данного актива и предупредила, что его использование сопряжено с рисками. Более того, криптовалюта может активно применяться для разного рода сомнительных операций, добавила она тогда. Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, в свою очередь, в августе сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь. 15 сентября Швецов рассказал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.