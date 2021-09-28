Рубини спрогнозировал вытеснение криптовалют цифровыми валютами
Официальные цифровые валюты государств через 5-10 лет после своего появления вытеснят криптовалюты, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в ходе встречи ВТБ Private Banking с состоятельными клиентами.
«В ближайшие несколько лет центробанки по всему миру начнут вводить свои цифровые валюты: китайскую, шведскую, рано или поздно общеевропейскую, американскую, русскую. И когда появится надежная, дешевая, вызывающая доверие цифровая валюта, то люди, которые предпочитают совершать операции в цифре, смогут воспользоваться цифровой валютой центробанков. Так что я думаю, что в этом воплощении — расчетном — криптовалюты проживут еще 5-10 лет с момента возникновения цифровых валют, которые будут намного надежнее и более предсказуемы», — сказал он.
Рубини отметил, что биткойн на сегодняшний день представляет собой «ненадежное средство сбережений». Сейчас существует 10 000 различных криптовалют и 80% из них были созданы с мошенническими целями, отметил экономист.
По мнению профессора, сейчас многие страны, включая Китай, США, Великобританию, Японию, Россию и европейские государства, осознали необходимость регулирования криптовалют, так как они «не хотят жить в мире, где можно запросто анонимно перевести деньги из США на Сейшелы или любой другой офшорный центр без всякого мониторинга». Когда соответствующее регулирование начнет работать, ценность данного вида активов снизится, спрогнозировал Рубини. Однако он отметил, что не считает, будто криптовалютам полностью «придет конец».
Банк России регулярно высказывается против криптовалюты. В феврале этого года, когда биткойн дорожал быстрыми темпами, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на высокую волатильность данного актива и предупредила, что его использование сопряжено с рисками. Более того, криптовалюта может активно применяться для разного рода сомнительных операций, добавила она тогда. Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, в свою очередь, в августе сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь. 15 сентября Швецов рассказал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.
В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова вслед за Сальвадором признать биткойн официальной валютой. Он подчеркнул тогда, что такие «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам» не может принести финансовой и экономической системам ничего, кроме вреда.
В октябре 2020 г. ЦБ объявил о начале разработки концепции цифрового рубля. Тестирование прототипа платформы данной формы денег начнется в январе следующего года. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В целом тестирование займет весь следующий год, и только потом ЦБ определит, какая дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля будет реализовываться и в какие сроки.
Цифровой рубль обладает свойствами и наличных, и безналичных денег. Операции с ним будут проходить через единую платформу, которую внедрят в банковские приложения. При этом, подобно банкнотам, у каждой из которых есть собственный номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Для данной формы денежных средств также разработают специальные цифровые кошельки. Власти планируют сделать цифровой рубль третьей формой денег до 2030 г.