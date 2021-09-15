ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобирж

«С нашей точки зрения, это большое минное поле. Что мы можем здесь сделать: мы можем объяснять людям, что это высоко рискованная история, хотя бы потому, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, само хранение подвержено куче рисков. Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж, ограждая возможность от эмоциональных покупок такого рода продуктов», — сказал он, комментируя интерес россиян к криптовалюте.