ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобирж
Участники российской банковской системы с подачи Центробанка начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты. Об этом сообщил в ходе выступления на XVIII международном банковском форуме «Банки России — XXI век» первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
«С нашей точки зрения, это большое минное поле. Что мы можем здесь сделать: мы можем объяснять людям, что это высоко рискованная история, хотя бы потому, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, само хранение подвержено куче рисков. Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж, ограждая возможность от эмоциональных покупок такого рода продуктов», — сказал он, комментируя интерес россиян к криптовалюте.
Сославшись на подсчеты некоторых брокерских домов, Швецов сказал, что сейчас примерно 7 трлн руб. россиян приходятся на рынок криптовалют. При этом за данным видом актива «не стоит реальный экономический процесс», соответствующие денежный поток также отсутствует, пояснил представитель ЦБ.
По мнению российского регулятора, существует риск, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль». В связи с этим ЦБ считает необходимым защитить средства граждан.
Российский регулятор неоднократно высказывался против криптовалют и ранее. Например, в феврале, когда биткойн дорожал быстрыми темпами, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на высокую волатильность данного актива и предупредила, что его использование сопряжено с рисками. Более того, биткойн может активно применяться для разного рода сомнительных операций, добавила она тогда.
Швецов же еще в августе сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь.
В начале сентября, после того, как Сальвадор первым в мире признал биткойн официальной валютой, ситуацию с криптовалютами прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова последовать подобному примеру. Он подчеркнул тогда, что такие «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам» не может принести финансовой и экономической системам страны ничего, кроме вреда.