Набиуллина допустила резкое повышение ключевой ставки в декабре

«100 б.п. обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки. — Ред.), которую мы дали до конца года, да, допускает и такой вариант», — сказала она, отвечая на вопрос о вероятности повышения показателя на следующем заседании «нестандартным шагом», в том числе на 100 б.п.