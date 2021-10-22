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Набиуллина допустила резкое повышение ключевой ставки в декабре

Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря может повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«100 б.п. обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки. — Ред.), которую мы дали до конца года, да, допускает и такой вариант», — сказала она, отвечая на вопрос о вероятности повышения показателя на следующем заседании «нестандартным шагом», в том числе на 100 б.п.

Наряду с решением по ключевой ставке сегодня ЦБ представил обновленный макроэкономический прогноз. В числе прочего, регулятор повысил оценку среднегодовой ключевой ставки по итогам 2021 г. с 5,5-5,8% до 5,7-5,8%. Также ЦБ ухудшил прогноз по инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. 

Сегодня ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 75 б. п. — до 7,5% годовых — рекордного уровня с конца июля 2019 г. Подобное решение регулятор принял на фоне продолжающегося ускорения инфляции, которая к 18 октября достигла 7,78% в годовом выражении. Кроме того, инфляционные ожидания населения увеличились до рекордных с ноября 2016 13,6%. 

В своем сегодняшнем пресс-релизе ЦБ дал сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. По оценке регулятора, в 2022 г. инфляция снизится до 4-4,5% и только после этого стабилизируется на уровне целевых 4%. 

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных