Цена биткойна впервые превысила $68 000
Стоимость биткойна в ходе торгов 9 ноября впервые в истории преодолела порог в $68 000, следует из данных Binance. К 6:57 мск цена первой криптовалюты составила почти $68 588.
На закрытии вчерашних торгов биткойн стоил $67 566. Отметка в $67 000 также была для него рекордной. В целом за вчерашних день актив подорожал на 6,7%, тогда как сегодня — пока менее чем на 1%.
Аналитики связывают рост курса биткойна с поиском инвестиций для хеджирования рисков от инфляции. Так, на фоне быстрого роста потребительских цен в мире инвесторы стали искать альтернативные средства сбережения, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
В целом биткойн дорожает быстрыми темпами с конца сентября. Кроме того, растут в цене и другие подобные активы. Вчера капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн. Сегодня, по данным Coinmarketcap, она снизилась до $2,9 трлн. Биткойн занимает долю в 43,7% от общего объема.
Первая криптовалюта стала расти в цене ускоренными темпами в конце прошлого года. В итоге к 14 апреля ее стоимость достигла рекордных $64 882. Однако затем биткойн начал дешеветь на фоне критики в его адрес, в том числе со стороны таких лиц, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Кроме того, противники криптовалюты указывали на ее негативное влияние на окружающую среду, поскольку на выработку актива необходимо много энергии. Наконец, негативное влияние оказало ограничение создания и оборота такой валюты в Китае. На фоне этого 22 июня цена биткойна упала до $28 765.