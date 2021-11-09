Газета
Финансы

Цена биткойна впервые превысила $68 000

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе торгов 9 ноября впервые в истории преодолела порог в $68 000, следует из данных Binance. К 6:57 мск цена первой криптовалюты составила почти $68 588.

На закрытии вчерашних торгов биткойн стоил $67 566. Отметка в $67 000 также была для него рекордной. В целом за вчерашних день актив подорожал на 6,7%, тогда как сегодня — пока менее чем на 1%.

Аналитики связывают рост курса биткойна с поиском инвестиций для хеджирования рисков от инфляции. Так, на фоне быстрого роста потребительских цен в мире инвесторы стали искать альтернативные средства сбережения, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

В целом биткойн дорожает быстрыми темпами с конца сентября. Кроме того, растут в цене и другие подобные активы. Вчера капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн. Сегодня, по данным Coinmarketcap, она снизилась до $2,9 трлн. Биткойн занимает долю в 43,7% от общего объема.

Первая криптовалюта стала расти в цене ускоренными темпами в конце прошлого года. В итоге к 14 апреля ее стоимость достигла рекордных $64 882. Однако затем биткойн начал дешеветь на фоне критики в его адрес, в том числе со стороны таких лиц, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Кроме того, противники криптовалюты указывали на ее негативное влияние на окружающую среду, поскольку на выработку актива необходимо много энергии. Наконец, негативное влияние оказало ограничение создания и оборота такой валюты в Китае. На фоне этого 22 июня цена биткойна упала до $28 765.

Ранее по теме: Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных