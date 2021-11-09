Цена биткойна впервые превысила $68 000

Первая криптовалюта стала расти в цене ускоренными темпами в конце прошлого года. В итоге к 14 апреля ее стоимость достигла рекордных $64 882. Однако затем биткойн начал дешеветь на фоне критики в его адрес, в том числе со стороны таких лиц, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Кроме того, противники криптовалюты указывали на ее негативное влияние на окружающую среду, поскольку на выработку актива необходимо много энергии. Наконец, негативное влияние оказало ограничение создания и оборота такой валюты в Китае. На фоне этого 22 июня цена биткойна упала до $28 765.