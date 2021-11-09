Греф рассказал о планах «Сбера» на оставшиеся европейские банки
Сбербанк не планирует продавать свои оставшиеся европейские активы — «дочки» в Германии, Чехии и Австрии, но значительно сократит расходы на последнюю. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«В Австрии мы предполагаем сохранение нашего присутствия, но мы резко сократим «голову» холдинга и расходы на нее. В Германии и Чехии мы предполагаем дальнейшее развитие. В Чехии у нас очень хороший банк, очень хорошо развивается, и в Германии у нас цифровой банк», — сказал он.
Сбербанк планирует перевести все европейские «дочки» на единую лицензию и развивать, прежде всего, digital-услуги в данном регионе. При этом Греф не исключил расширение географии предоставления таковых за пределы Германии, Чехии и Австрии.
Глава Сбербанка отметил, что решение о продаже «дочек» в Центральной и Восточной Европе связано с санкциями. «До 2015 г. мы имели совершенно другие планы по развитию Европы, и сейчас, конечно, мы рады тому, что нашли вот эту пакетную сделку, она долго готовилась. Мы рассматривали очень много потенциальных покупателей. Мы видим, что такая пакетная сделка значительно более выгодна финансово и мы сэкономим значительно больше времени, нежели продажа наших активов в разных странах по отдельности», — сказал Греф.
3 ноября Сбербанк сообщил, что принадлежащая ему на 100% группа Sberbank Europe AG подписала соглашение о продаже кредитных организаций в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) группе компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited примерно за 500 млн евро. Общий размер всех активов оценивается в 7,33 млрд евро. На конец 2020 г. представленные банки имели 162 филиала и около 600 000 клиентов. Одобрение сделки регуляторами ожидается в 2022 г.
Группа Sberbank Europe AG на данный момент представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. На 31 декабря 2020 г. ее совокупные активы составляли 13 млрд евро.