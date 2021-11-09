Греф рассказал о планах «Сбера» на оставшиеся европейские банки

Глава Сбербанка отметил, что решение о продаже «дочек» в Центральной и Восточной Европе связано с санкциями. «До 2015 г. мы имели совершенно другие планы по развитию Европы, и сейчас, конечно, мы рады тому, что нашли вот эту пакетную сделку, она долго готовилась. Мы рассматривали очень много потенциальных покупателей. Мы видим, что такая пакетная сделка значительно более выгодна финансово и мы сэкономим значительно больше времени, нежели продажа наших активов в разных странах по отдельности», — сказал Греф.