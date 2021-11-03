Сбербанк продает свои дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. AIK Banka является основным активом банковской группы AEC Ltd., входящей в крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Последний занимается в том числе сельскохозяйственным бизнесом, гостиницами и недвижимостью. Отмечается, что AIK Banka уже работает в этой части Европы и стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией — стать одной из ведущих банковских групп в Юго-Восточной Европе.