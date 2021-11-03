Сбербанк продает свои дочерние банки в Центральной и Восточной Европе
Банковская группа Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG, на 100% принадлежит российскому Сбербанку) подписала соглашение о продаже своих дочерних кредитных организаций в Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Sberbank Europe AG принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», — сказано в сообщении.
Сбербанк Европа продаст дочерние кредитные организации в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.). Совокупный размер их активов оценивается в 7,33 млрд евро. На конец 2020 г. они имели 162 филиала и около 600 000 клиентов.
Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. AIK Banka является основным активом банковской группы AEC Ltd., входящей в крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Последний занимается в том числе сельскохозяйственным бизнесом, гостиницами и недвижимостью. Отмечается, что AIK Banka уже работает в этой части Европы и стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией — стать одной из ведущих банковских групп в Юго-Восточной Европе.
Общая сумма сделки составит примерно 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером, говорится в сообщении. Закрытие сделки должно быть согласовано локальными и международными регуляторами, а также региональными антимонопольными ведомствами. Ожидается, что сделку одобрят в 2022 г.
Сбербанк Европа представлен в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. На 31 декабря 2020 г. совокупные активы группы составляли 13 млрд евро. После новой сделки Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европы и продолжит работать по текущей бизнес-модели. С 2014 г. у группы есть розничный банковский бизнес в Германии (Sberbank Direct).