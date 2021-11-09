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Финансы

Принят закон о повышении суммы для операций по обмену банкнот без паспорта

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении с 15 000 до 40 000 руб. пороговой суммы, после которой банки обязаны спрашивать паспорт у клиентов, желающих обменять поврежденные купюры или осуществить другие операции с наличными. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

При проведении подобных операций, в том числе с иностранной валютой, на сумму от 40 000 до 100 000 руб. законом предусмотрена упрощенная идентификация. Исключение составляют случаи, когда у работника финансовой организации возникают подозрения, что операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

«Проект федерального закона разработан в целях оптимизации операций физических лиц по обмену банкнот различных достоинств, а также замене поврежденных банкнот. Разработанный проект федерального закона позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств», — сказано в пояснительной записке к документу.

В соответствии с действующими нормами финансовые организации должны перед приемом денег идентифицировать клиента. Данная процедура не проводится, если сумма операции не превышает 15 000 руб., человек покупает или продает иностранную валюту менее чем на 40 000 руб. или драгоценные металлы и камни на такую сумму. В случае расчета по карте порог составляет 200 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных