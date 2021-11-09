Принят закон о повышении суммы для операций по обмену банкнот без паспорта

В соответствии с действующими нормами финансовые организации должны перед приемом денег идентифицировать клиента. Данная процедура не проводится, если сумма операции не превышает 15 000 руб., человек покупает или продает иностранную валюту менее чем на 40 000 руб. или драгоценные металлы и камни на такую сумму. В случае расчета по карте порог составляет 200 000 руб.