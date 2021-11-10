Более 70% россиян недовольны объемом расходов на основные нужды

Наибольшая доля россиян — 40% — ежемесячно тратит на покрытие основных нужд, таких как питание, коммунальные услуги, транспорт и прочее, свыше 30 000 руб., еще по 30% — до 20 000 и 20 000–30 000 руб. соответственно. При этом объем расходов на эти цели не устраивает 73% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru среди 2073 соискателей (есть в распоряжении «Ведомостей»).