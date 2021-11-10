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Финансы

Более 70% россиян недовольны объемом расходов на основные нужды

Ведомости

Наибольшая доля россиян — 40% — ежемесячно тратит на покрытие основных нужд, таких как питание, коммунальные услуги, транспорт и прочее, свыше 30 000 руб., еще по 30% — до 20 000 и 20 000–30 000 руб. соответственно. При этом объем расходов на эти цели не устраивает 73% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru среди 2073 соискателей (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Уровень расходов на покрытие основных нужд не устраивает большую часть респондентов — 73%. Особенно недовольны жители Ростовской области (85%), Краснодарского края (84%), Республики Татарстан (83%), а также работники науки и образования, медицины и фармацевтики, транспорта, управления персоналом, административный персонал и занятые в сфере продаж (от 76 до 86% недовольных)», — говорится в отчете исследования.

Большая часть опрошенных — 38% — считает, что на еду должно уходить от 10 000 до 20 000 руб. в месяц. Еще 35% участников исследования назвали допустимым уровень расходов, не превышающий 10 000 руб. Остальные полагают, что на эти цели можно тратить от 20 000 до 40 000 руб. ежемесячно.

Также аналитики выяснили, что 57% опрошенных ведут семейный бюджет. Наиболее велика доля таковых среди граждан 45–54 лет — 70%. В целом показатель растет по мере увеличения возраста респондентов. Так, самая низкая доля среди лиц 18–24 лет — 47%.

Наибольший семейный бюджет — от 150 000 руб. — зафиксирован среди представителей высшего менеджмента. Наименее скромные показатели — до 25 000 руб. — чаще всего встречаются у сотрудников науки и образования, сферы искусства, у рабочих, студентов и молодых специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных