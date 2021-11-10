Газета
Финансы

В ЦБ заявили о просрочке большей части «займов до зарплаты» в России

Ведомости

Доля просроченных займов «до зарплаты» в России по итогам первых шести месяцев этого года составляет 55–57%, сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. К таким видам ссуд, которые называют PDL-займами, относятся те, что выдаются на срок до 30 дней максимум на 30 000 руб.

«Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа. Например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55–57%», — рассказал представитель ЦБ (цитата по ТАСС).

Общий объем портфеля микрофинансовых организаций (МФО) сегодня близок к 400 млрд руб. В целом на рынке действуют около 6000 подобных компаний, они обслуживают более 18 млн человек.

Заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в свою очередь отметил, что регулятор хочет, чтобы на рынке микрофинансирования появились «более дорогие» участники, обеспечивающие легальный спрос своим предложением. Просто «убрать» МФО нельзя, потому что тогда они не перестанут вести свою деятельность, а уйдут «в тень», пояснил он.

Ранее аналитики рассказали, что некоторые МФО стали сокращать долю выдач PDL-займов и наращивать сроки кредитования из-за нового закона, который ограничивает переплату по займам сроком до 15 дней и максимальную процентную ставку по любым кредитам: она должна составлять не более 1% в день. Это привело к тому, что «займы до зарплаты» предоставляются на более длинный срок и на более высокие суммы, что повышает уровень закредитованности клиентов.

Ранее по теме: Некоторые МФО перестали выдавать «займы до зарплаты» онлайн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных