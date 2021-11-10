В ЦБ заявили о просрочке большей части «займов до зарплаты» в России

Ранее аналитики рассказали, что некоторые МФО стали сокращать долю выдач PDL-займов и наращивать сроки кредитования из-за нового закона, который ограничивает переплату по займам сроком до 15 дней и максимальную процентную ставку по любым кредитам: она должна составлять не более 1% в день. Это привело к тому, что «займы до зарплаты» предоставляются на более длинный срок и на более высокие суммы, что повышает уровень закредитованности клиентов.