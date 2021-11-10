В ЦБ заявили о просрочке большей части «займов до зарплаты» в России
Доля просроченных займов «до зарплаты» в России по итогам первых шести месяцев этого года составляет 55–57%, сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. К таким видам ссуд, которые называют PDL-займами, относятся те, что выдаются на срок до 30 дней максимум на 30 000 руб.
«Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа. Например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55–57%», — рассказал представитель ЦБ (цитата по ТАСС).
Общий объем портфеля микрофинансовых организаций (МФО) сегодня близок к 400 млрд руб. В целом на рынке действуют около 6000 подобных компаний, они обслуживают более 18 млн человек.
Заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в свою очередь отметил, что регулятор хочет, чтобы на рынке микрофинансирования появились «более дорогие» участники, обеспечивающие легальный спрос своим предложением. Просто «убрать» МФО нельзя, потому что тогда они не перестанут вести свою деятельность, а уйдут «в тень», пояснил он.
Ранее аналитики рассказали, что некоторые МФО стали сокращать долю выдач PDL-займов и наращивать сроки кредитования из-за нового закона, который ограничивает переплату по займам сроком до 15 дней и максимальную процентную ставку по любым кредитам: она должна составлять не более 1% в день. Это привело к тому, что «займы до зарплаты» предоставляются на более длинный срок и на более высокие суммы, что повышает уровень закредитованности клиентов.