Число жалоб на банки за девять месяцев снизилось более чем на четверть

Регулятор объяснил такое снижение тем, что в прошлом году граждане часто обращались к регулятору по вопросам реструктуризации кредитов из-за пандемии коронавируса. Сейчас наибольшая доля жалоб на банки — 32,4% — связана с вопросами потребительского кредитования. 25,4% из них были связаны с положениями закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а 25,2% касались проблем с погашением задолженности.