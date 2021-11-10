Число жалоб на банки за девять месяцев снизилось более чем на четверть
За первые девять месяцев 2021 г. россияне подали около 107 200 жалоб на банки — на 28,2% меньше, чем в аналогичный период 2020 г., следует из материалов Центробанка.
Регулятор объяснил такое снижение тем, что в прошлом году граждане часто обращались к регулятору по вопросам реструктуризации кредитов из-за пандемии коронавируса. Сейчас наибольшая доля жалоб на банки — 32,4% — связана с вопросами потребительского кредитования. 25,4% из них были связаны с положениями закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а 25,2% касались проблем с погашением задолженности.
В общей структуре жалоб доля недовольных банками теперь составляет 57,6% после 70,2% год назад. При этом на 4,1 и 5 процентных пунктов — до 15 и 14,5% соответственно — увеличилось число обращений, касающихся деятельности субъектов страхового дела, а также микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК).
Так, за девять месяцев регулятору поступило 25 000 жалоб на МФО. Это на 37,3% больше, чем в аналогичный период 2020 г.
«Одной из причин всплеска жалоб на МФО стала деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушают права потребителей. Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. В структуре жалоб на МФО также растет доля навязывания дополнительных платных услуг», — пояснил ЦБ.
На страховщиков россияне пожаловались 28 000 раз — на 20,4% больше, чем в 2020 г. Подобная динамика обусловлена эффектом низкой базы, сложившейся на фоне ограничений из-за COVID-19 в апреле — июне прошлого года, отметил регулятор. Вдобавок на динамике обращений сказалось снижение доступности ОСАГО в ряде регионов, добавил ЦБ.
Также регулятор получил 2400 жалоб на мисселинг. Годовой прирост в данной сфере составил 14,8%. Основной причиной недовольства граждан остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни, пояснили в ЦБ. В то же время продолжает расти число жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров.
В целом за первые девять месяцев 2021 г. россияне пожаловались на участников финансового рынка 186 200 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 12,5%.