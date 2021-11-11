Сбербанк закрыл свою микрофинансовую организацию «Выдающиеся кредиты»
По данным ЦБ, МКК исключили из реестра микрофинансовых организаций (МФО) по заявлению самой компании. В Сбербанке пояснили, что такое решение было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте, динамики рынка и возросших рисков. При этом в кредитной организации не уточнили, почему ликвидировали компанию, а не продали ее.
Сбербанк мог закрыть «Выдающиеся кредиты», так как у его клиентов и так есть разные способы получения ссуд, в том числе на небольшие суммы, заявил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Кроме того, потребителям удобнее работать в режиме «единого окна», а не менять провайдера финансовых услуг, добавил он.
Собеседники «Коммерсанта» на финансовом рынке предположили, что Сбербанк решил закрыть МКК из-за низкой рентабельности бизнеса микрокредитования в сегменте МСБ, а также из-за желания сосредоточиться на более рентабельных сегментах микрокредитного рынка. В мае этого года банк запустил сервис «Деньги до зарплаты», через который его зарплатные клиенты могут оформлять «займы до зарплаты».
Изначально услуга позволяла получить краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. При этом объем средств к возврату рассчитывался на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах: в диапазоне от 12,9 до 19,9%. В октябре Сбербанк увеличил максимальный размер ссуды до 5 млн руб., но не более 50% от оклада заемщика. Также изменился порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.