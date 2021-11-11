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Финансы

Сбербанк закрыл свою микрофинансовую организацию «Выдающиеся кредиты»

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Сбербанк закрыл принадлежащую ему микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты», которая была создана в 2017 г. и специализировалась на выдаче займов до 800 000 руб. малому и микробизнесу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным ЦБ, МКК исключили из реестра микрофинансовых организаций (МФО) по заявлению самой компании. В Сбербанке пояснили, что такое решение было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте, динамики рынка и возросших рисков. При этом в кредитной организации не уточнили, почему ликвидировали компанию, а не продали ее.

Сбербанк мог закрыть «Выдающиеся кредиты», так как у его клиентов и так есть разные способы получения ссуд, в том числе на небольшие суммы, заявил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Кроме того, потребителям удобнее работать в режиме «единого окна», а не менять провайдера финансовых услуг, добавил он.

Собеседники «Коммерсанта» на финансовом рынке предположили, что Сбербанк решил закрыть МКК из-за низкой рентабельности бизнеса микрокредитования в сегменте МСБ, а также из-за желания сосредоточиться на более рентабельных сегментах микрокредитного рынка. В мае этого года банк запустил сервис «Деньги до зарплаты», через который его зарплатные клиенты могут оформлять «займы до зарплаты».

Изначально услуга позволяла получить краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. При этом объем средств к возврату рассчитывался на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах: в диапазоне от 12,9 до 19,9%. В октябре Сбербанк увеличил максимальный размер ссуды до 5 млн руб., но не более 50% от оклада заемщика. Также изменился порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.

Ранее по теме: Сбербанк начал выдавать краткосрочные займы на сумму до 5 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных