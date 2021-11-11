Сбербанк закрыл свою микрофинансовую организацию «Выдающиеся кредиты»

Изначально услуга позволяла получить краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. При этом объем средств к возврату рассчитывался на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах: в диапазоне от 12,9 до 19,9%. В октябре Сбербанк увеличил максимальный размер ссуды до 5 млн руб., но не более 50% от оклада заемщика. Также изменился порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.