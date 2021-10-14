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Сбербанк начал выдавать краткосрочные займы на сумму до 5 млн рублей

Ведомости

Сбербанк изменил условия выдачи займов до зарплаты, повысив максимально возможную для получения сумму с 30 000 до 5 млн руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк запустил сервис «Деньги до зарплаты» в мае этого года. Изначально он позволял зарплатным клиентам оформить краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. При этом объем средств к возврату рассчитывался на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%.

Теперь же максимальная сумма займа повышена до 5 млн руб., но должна быть не больше 50% от оклада клиента. Также Сбербанк поменял порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен будет доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.

Воспользоваться сервисом можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты». Уточняется, что банк рассмотрит заявку на получение средств в течение пары минут и при одобрении перечислит заявленную сумму на карту. 

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков заявил, что сервис оказался «очень востребованным» у клиентов. Так, с момента его запуска в мае займы до зарплаты оформили свыше 400 000 клиентов кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных