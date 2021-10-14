Сбербанк начал выдавать краткосрочные займы на сумму до 5 млн рублей
Сбербанк изменил условия выдачи займов до зарплаты, повысив максимально возможную для получения сумму с 30 000 до 5 млн руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.
Банк запустил сервис «Деньги до зарплаты» в мае этого года. Изначально он позволял зарплатным клиентам оформить краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц. При этом объем средств к возврату рассчитывался на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%.
Теперь же максимальная сумма займа повышена до 5 млн руб., но должна быть не больше 50% от оклада клиента. Также Сбербанк поменял порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен будет доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.
Воспользоваться сервисом можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты». Уточняется, что банк рассмотрит заявку на получение средств в течение пары минут и при одобрении перечислит заявленную сумму на карту.
Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков заявил, что сервис оказался «очень востребованным» у клиентов. Так, с момента его запуска в мае займы до зарплаты оформили свыше 400 000 клиентов кредитной организации.