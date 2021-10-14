Сбербанк начал выдавать краткосрочные займы на сумму до 5 млн рублей

Теперь же максимальная сумма займа повышена до 5 млн руб., но должна быть не больше 50% от оклада клиента. Также Сбербанк поменял порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 000 руб. клиент должен будет доплатить дополнительно по 20 руб. на каждые 1000 руб., от 30 000 до 100 000 руб. — по 15 руб., от 100 000 руб. — по 10 руб.